【網球新星】黃澤林青年組男單打入16強　男雙爆冷一輪遊

▲ 黃澤林青年組男單打入16強，男雙爆冷一輪遊。（資料圖片）

香港網球新星黃澤林最後一次出戰青年組大滿貫賽事，今日（6日）在美國網球公開賽青年組男單次圈以先失一盤下，連追兩盤的成績，打入16強；可惜在男雙比賽中一輪遊。

2項青年組大滿貫雙打冠軍得主黃澤林，今次美網將是他最後一次參加青年組賽事，他昨日以直落兩盤成績，輕取巴拉圭對手。今日他一天雙賽，先在早上男單面對美國Aidan Kim，初段黃澤林入局較慢，以4：6交出首盤。不過，黃澤林很快就回勇，在第2及第3盤初段都能把破發機會，最終連追兩盤6：3、 6：3，取得連勝晉級第3圈，打入16強。

及後，黃澤林夥拍立陶宛球手Edas Butvilas以首號種子身份出戰男雙賽事，戰況打得激烈，黃澤林第一盤戰至「搶七」才奪下首局，惟最後在連失兩盤下，首圈止步。

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記者：李榮忠