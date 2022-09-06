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【中秋節天氣】本周三有驟雨及雷暴　中秋節及翌日天氣好轉降雨率中低

社會 14:11 2022/09/06

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本周三有驟雨及雷暴，中秋節及翌日天氣好轉降雨率中低。（資料圖片）

不足五日便到中秋節，天文台指，中秋節及翌日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫31度，降雨概率中低。

科學主任何俊傑表示，一股清勁偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，而一道廣闊低壓槽亦會為該區及南海北部帶來驟雨；預料高空反氣旋會在星期五影響廣東，該區天色好轉。

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本港地區下午及今晚天氣預測，下午天晴乾燥及酷熱；今晚漸轉多雲，吹和緩偏東風。展望，未來一兩日氣溫稍低，間中有驟雨。星期五天色好轉。隨著高空反氣旋減弱，中秋節及翌日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

此外，位於菲律賓以東西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。

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記者：陳麗娜

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