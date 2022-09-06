【旁聽煽動】男女涉庭內旁聽時拍掌叫囂　保安稱男被告曾大叫「有拍嘅俾資料佢抄」

▲ 女被告趙美英（左二）。（資料圖片）

經營Youtube頻道「牧師和你顛」的男子彭滿圓與六旬婦，涉於旁聽鄒幸彤六四未經批准集結案裁決當日，在庭內鼓掌及叫囂等，被控發表煽動文字等罪，案件今（6日）於西九龍裁判法院續審。在庭內當值的保安供稱，沒有留意彭當時有否拍手，但聽到彭大叫「有拍嘅俾資料佢抄」。彭於盤問時指出自己從未說過，並質疑保安有幻覺，以致聽到公眾次輪拍掌時有人歡呼。

男被告彭滿圓（59歲）和女被告趙美英（67歲，無業），被控於2022年1月4日在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭另被控於2020年11月17日至2022年2月16日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持該頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案發當日在庭內當值的便衣法庭保安蔡鴻才（音譯）供稱，在鄒幸彤求情時，公眾席有人拍手和叫口號，裁判官陳慧敏警告公眾可能觸犯藐視法庭後回復平靜。鄒續求情約10分鐘後，公眾席再有人拍手，裁判官遂令庭警抄下有份拍手的人的身份證。

蔡憶述，當時坐在記者席的彭情緒激動拍枱，站起來大喊「拍過怕咩認，有拍嘅俾資料佢抄，睇吓佢告得幾多」。蔡指當有人議論紛紛，稱「拍手都唔得呀」和「拍手都犯法呀」。蔡續供稱，除彭外，1名年約35歲的男子站起來承認曾拍手，他其後目睹3男1女被庭警帶離法庭。

蔡指沒有留意在首輪掌聲中彭是否有拍手，在次輪掌聲僅看見彭拍枱和站起來，也沒有留意次被告趙美英的行為。

彭親自盤問時質疑，蔡供稱與他距離2至3米，但卻弄錯了彭在庭內佩戴的口罩顏色，蔡承認書面口供有誤，把口罩顏色錯寫成黑色。

彭又質疑蔡是否有幻覺，以致聽到公眾次輪拍掌時有人歡呼。蔡立即澄清沒有病，認為聲音經機器處理後與他當時所聽到有別。

彭續指出從未說過「有拍嘅俾資料佢抄」，錄音亦沒有出現這句說話，蔡不同意，稱當時的確聽到彭說出，惟錄音部分內容不清楚。

聆訊今午續。

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記者：陳曉欣