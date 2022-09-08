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【減肥大作戰】高卡高糖手搖飲品配料易致肥　營養師教落單貼士減脂肪攝取

健康 16:09 2022/09/08

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高卡高糖手搖飲品配料易致肥！營養師教落單貼士，減脂肪攝取。

香港遍地都有手搖飲品店，但通常熱量並不低，若叫一杯奶茶再加配料，隨時熱量、攝糖量超標；習慣飲用更容易致肥，引起健康問題。註冊營養師Vivian透過Facebook專頁，教大家如何較健康選擇手搖飲品，避免致肥陷阱。

最新影片：

Vivian指出，手搖飲品中，通常有不少配料都隱藏較高熱量，常見配料熱量如下：

    點擊圖片放大
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邪惡之選

  • 珍珠、芋圓：澱粉質含量較高，加上一般以大量糖漿或黑糖煮成，令熱量同糖份更高
  • 布甸：製作中加入糖、全脂奶或忌廉，令熱量、糖含量都相當高
  • 芋泥：製作中加入糖、全脂奶，或忌廉、牛油，令脂肪、糖含量相當高

較好選擇

  • 寒天、愛玉、蘆薈：較低熱量，更含豐富水溶性纖維
  • 仙草：以新鮮仙草製成，大部分為水份，有清熱作用

精明貼士

除了配料選擇，Vivian更建議幾項落單精明貼士，減少高糖分脂肪攝取：

  • 選擇走糖/微糖；選無糖更佳，可直減200kcal
  • 選鮮奶茶取替奶精，減少反式脂肪攝取
  • 減少選擇高卡邪惡配料
  • 飲花茶、西式茶更健康

內容獲「註冊營養師 Dietitian Vivian」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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