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【酒店下午茶】文華東方限量韓方養肌下午茶　送雪花秀現金券+韓方參動養肌體驗裝

休閒消費 15:21 2022/09/06

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

下午茶以禦時緊顏參養系列的珍稀人參成分及韓式食材入饌。

雪花秀與香港文華東方酒店合作，將初秋護膚與美食相結合，推出「韓方養肌」下午茶，帶來美食與美肌的雙重享受。客人更可獲贈韓方參動養肌體驗裝乙份，以及雪花秀$100現金券兩張。

酒店糕點行政總廚Daniel Texter以雪花秀的韓方養生哲學作靈感，以禦時緊顏參養系列的珍稀人參成分及韓式食材入饌，創作「韓方養肌」下午茶。總廚巧手製作出各式精緻的下午茶美點，包括仿照潤燥再生精華瓶身造型設計而成的白朱古力夏威夷果仁人參蜜糖柚子撻，展現雪花秀的故事美意。清爽柚子配以人參蜜糖等滋養食材，淡淡人參香氣，令人食指大動。此外更以香梨、黑芝麻、綠茶及紅豆等各種新鮮食材配搭成不同精緻誘人甜點，喚醒初秋沉睡的味蕾。

當中的自家製鹹點同樣出色，有以韓國泡菜入饌的泡菜牛肉火箭菜三文治，以及各款創新配搭三文治式。再以新鮮焗製的經典鬆餅，伴以酒店馳名的玫瑰花果醬及牛油忌廉，為愜意的下午茶時光畫上完美的句號。

「韓方養肌」下午茶以雪花秀的韓方養生哲學作靈感。

惠顧韓方養肌下午茶的客人可獲贈雪花秀$100現金券兩張，以及韓方參動養肌體驗裝乙份 ($350) ；當中包括潤燥再生精華4ml、禦時緊顏參養精華5ml及禦時緊顏參養面霜5ml。

「雪花秀韓方養肌」雙人下午茶
日期：即日起至9月30日
時間：
2:30pm-5:30pm(一至五)、
2:00pm-3:45pm及4:00pm-5:30pm(六及公眾假期)、
3:30pm-5:30pm(日)
價錢：HK$888/2位（另收加一服務費）
地點：香港文華東方酒店閣樓快船廊
備註：每日限量30份
預約電話：2825 4000

記者：劉妙賢

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