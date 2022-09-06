【持械行劫】銅鑼灣錶行劫案　警方荃灣起獲賊車及氣槍

▲ 警方港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮今日（6日）交代案情進展。（警方facebook影片截圖）

銅鑼灣一間錶行於上周三（8月31日）發生持械行劫案，賊人掠去70 隻市值約 1,300萬元名貴手錶後登上私家車逃去，警方繼日前拘捕6名懷疑涉案男子，今日（6日）再在荃灣城門水塘檢獲涉案車輛及仿製槍械。

警方港島總區重案組第二隊總督察張嘉榮表示，今日清晨接獲市民舉報，指發現疑似賊車停泊在荃灣一條山路，警方到場後證實是疑犯案發當日使用的車輛，車匙依然插在匙膽內，車上發現相信是涉案的銀色氣槍，彈匣裝有鋼珠，稍後會交由軍械法證課作進一步檢驗。

車上亦發現案發時使用的假車牌、部分疑匪犯案時身穿的衣物和手套、1個鐵鎚、2個錶盒以及十多個錶托和錶架。警方早前已起回36隻失錶及23萬元現金，警方現正追查其餘34隻失錶下落，呼籲市民如接到懷疑失錶向警方聯絡。

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責任編輯：馮琪雅