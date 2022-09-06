【食物安全】美國及葡萄牙爆高致病性禽流感　食安中心暫停進口部分地區禽肉及禽類產品

食物安全中心今日（6日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國加利福尼亞州薩克拉門托縣及Tuolumne縣，以及葡萄牙聖塔倫區爆發高致病性H5N1禽流感，即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品(包括禽蛋)，以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從美國進口約7,360公噸冰鮮和冷藏禽肉及約2億隻禽蛋，及並無從葡萄牙進口禽肉或禽蛋。

發言人說：「中心已就事件聯絡美國和葡萄牙當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。」

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責任編輯：蘇文軒