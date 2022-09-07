【月經失調】中醫師教觀察月經顏色辨識身體狀況　血色暗紅是污血或有宮寒問題【內附湯水食譜】

▲ 註冊中醫譚莉英提醒婦女，月經失調是指月經的周期、經期、經量、經質發生異常情況，或伴隨月經周期出現明顯症狀為特徵的疾病。

身體的不同分泌物很多時都能反映健康狀況，女性的月經便是其一。註冊中醫譚莉英指，當出現肝鬱、脾虛、腎虧，都有機會引致月經失調，如血崩、周期不定等，甚至提早收經。若身體健康質素未如理想，謹記積極求醫。

月經失調是指月經的周期、經期、經量、經質發生異常情況，或伴隨月經周期出現明顯症狀為特徵的疾病。譚醫師指這是婦科常見疾病，屬於普遍現象。正常來說，月經每月一次，28至30日為一個周期，行經5至7天，經量中等，經血色帶鮮紅而無血塊，質地不稀不稠。

留意經血狀況

在中醫角度，月經周期主要由肝、脾、腎去統領。都市人工作壓力大，容易過勞，加上情緒不穩，難免出現肝鬱、脾虛、腎虧等，女士更有機會引起月經失調。當中最普遍是經期不規律，經期提前可能是體虛或血熱所致，即是內分泌失調。經期推後則可能是血虛、體虛、體內有濕氣或寒氣過重。

譚醫師說：「肝鬱化火，火盛令經期提前，鬱而生瘀，令月經出現血塊或經血色暗，鬱導致阻，阻塞令月經不通則痛，出現痛經。」脾虛導致血虛，令經血色淡，周期不定或導致崩漏出現。而經血中夾雜血塊，便要留意腎虛問題，腎管轄生殖系統，除了引起經痛外，經血也會出現血瘀、色喑等情況。

▲ 註冊中醫譚莉英指最普遍的月經失調情況是經期不規律，包括提早或延後。(被訪者提供圖片)

女士不妨留意經血色澤，呈淡粉紅色時，便有可能是體內雌激素水平過低，或是氣血不足所致；暗紅色經血則是「污血」，顏色偏暗也可能是宮寒問題。至於減肥過度亦會導致月經失調，如採取激烈節食或過量運動，身體無法攝取足夠營養素，可能會影響賀爾蒙分泌，致無法刺激腦下垂體分泌黃體激素，導致無法排卵，引起月經失調。

經血少恐提早停經

有女士求診指月經首日的經血量很多，之後日子血量很少。譚醫師指經期第二天後血量就瞬間變少，且每個周期排血量少於80毫升，便有機會是子宮或卵巢出現問題。另外，服用避孕藥的女士亦有機會出現經血量變少，如普通護墊也可應付的程度。皆因避孕藥含激素，在服藥後2至7天，由於激素水平下降，使子宮內膜失去激素的支托作用而發生撤退性反應，令月經量變少。

別以為生活緊張、壓力大，對「暫時停經」不以為然。曾有32歲患者停經半年後才正式求診，差點因延醫而提早收經。她以為工作壓力或睡眠質素欠佳等因素令經量減少，持續3個月後竟然停經。譚醫師指這是肝腎虧損，氣血不足，令經量逐月減少，甚至停經。

▲ 月經失調是指月經的周期、經期、經量、經質發生異常情況。(iStock圖片)

器質性病變致經血多

至於經期超過7天或血量並未漸漸減少，則屬於經血過多。譚醫師提醒，當經血量比較多，並伴有痛經現象時，就有可能是器質性病變引起，如子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜瘜肉等。若經血量只是行經的某時段比較多，也代表肝、脾或腎臟功能欠佳，建議盡快調理。

有患者從小誤以為經痛很正常，每個月只服食止痛藥了事，問題持續10多年後，因一次月經大量出血，才正視問題去求診，卻發現是子宮內膜異位，甚至影響受孕的機率，繼發出現不孕症。

經血量多亦有可能是進食補品所致，譚醫師指在行經期間謹記不宜進補，如鹿茸雖然益氣養血，但在月經時食用，反而會導致經血量增多，影響月經周期和月經量，甚至出現血崩。

調節臟腑功能為先

在治療方面主要是針對肝、脾、腎臟，中醫會根據體質而採用不同的調理方法。譚醫師說：「中醫治療月經失調的特點是結合月經期、量、色、質的變化和患者的全身症狀來判斷中醫的證型。」常用的治療方法包括補腎、健脾、疏肝和調理氣血。「不同的年齡階段有不同的治療重點，青春期少年重治腎，生育期重治肝，更年期重治脾。」同時可通過針灸來調理，達致調和沖任和調節臟腑功能的作用，從而使周期、經色、經量、經質逐漸恢復正常。

不少女士有經痛問題，譚醫師指若是小腹疼痛，可嘗試臥床休息。若出現腰部痠痛、冷汗淋漓、暈眩、渾身無力、嘔吐腹瀉或肛門墜脹等症狀，便建議就醫。至於以止痛藥來解決經痛問題是治標不治本，應該從體質調理開始。

平日飲食方面要注意減少進食生冷的食物，過酸和其他刺激性的食物也盡量避免；多注意喝水，保持大便通暢。血熱的女士在月經前多吃新鮮蔬果，少吃葱花、大蒜、韭菜、生薑等辛辣食物；血虛者必須增加營養，如牛奶、豬肉、羊肉、雞肉、雞蛋、豆漿、菠菜等，最好避免進食寒涼的水果。

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調理月經失調湯水

一、熟地黃芪雞湯（一人分量）

材料：雞半隻、熟地5錢、黃芪5錢、枸杞子3錢、生薑3片、紅棗3粒。

做法：將所有材料清洗乾淨，加入適量清水同煲，水沸後轉慢火續煲兩小時，最後下適量海鹽調味便可。

服法：佐餐熱服

功效：補益氣血，調理月經

適宜：氣弱血虛的月經失調

禁忌：感冒患者、月經期間、懷孕期間、大病、久病或長期病患者，建議服用前先諮詢合資格的註冊中醫。

二、丹參首烏排骨湯（一人分量）

材料：排骨半斤、丹參5錢、制何首烏4錢、陳皮2錢、生薑3片、紅棗3粒。

做法：將所有材料清洗乾淨，加入適量清水同煲，水沸後轉慢火續煲兩小時，最後下適量海鹽調味便可。

服法：佐餐熱服

功效：補血活血，化瘀調經

適宜：血虛瘀滯的月經失調。

禁忌：感冒患者、月經期間、懷孕期間、大病、久病或長期病患者，建議服用前先諮詢合資格的註冊中醫。

記者：劉妙賢