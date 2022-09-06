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【超市大搜查】日本雜誌評測17款紙尿片　Unicharm奪冠吸濕力強兼透氣

食用安全 16:26 2022/09/06

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

日本雜誌《LDK》評測17款紙尿片、紙尿褲。

嬰兒肌膚幼嫩，父母應挑選一款吸濕力強且柔軟的紙尿片。日本雜誌《LDK》最近比較市面17款紙尿片，測試吸濕量、滲漏量、透氣性、使用感等等，綜合各方面表現，整理出排名，當中不少品牌都在香港有售。

《LDK》搜羅了市面17款常見的紙尿片，品牌包括花王、P&G、Unicharm等等，分別針對以下3個方面進行測試並評分。

評分標準

1. 防漏（吸濕量）：

將有色液體倒入紙尿片，1分半鐘後觸摸表面，檢查液體是否被完全吸收，然後重複倒入液體，直至無法被吸收，根據吸收量進行評分。

2. 使用感（觸感、易用）：

檢查紙尿片質地是否光滑、不粗糙，以及紙尿片的彈性和穿著的難易程度等

3. 防疹（透氣性、回滲情況）：

將液體倒入紙尿片的中心，1分鐘後在上面放置濾紙，透過濾紙吸收的液體量，評估回滲的情況。另外使用儀器，檢測紙尿片的用料，計算透氣度。

《LDK》根據各項測試結果及評分，整理出17款紙尿片排名：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

是次測試中，Unicharm Moonyman紙尿片奪得冠軍，被推薦為「Best Buy」產品，在各項測試都獲得滿分，防漏能力出色，透氣度佳，不易引起皮疹，且使用方便。

最新影片：

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責任編輯：羅嘉欣

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