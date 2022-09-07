【春風化雨】理論融入生活用鹼水麵講解pH值　非常化學老師：教學要有大愛

▲ 何玉芳將日常生活融入教學之中，讓學習變得有趣味。就如酸鹼度，單講pH值十分沉悶，但以鹼水麵作切入點便能引發學生的興趣。

在擔任化學老師數十年後，何玉芳選擇退而不休，閒時除了復出當代課老師外，更動筆寫了一本《穹蒼妙韻——繽紛化學人生路》，將有趣化學理論與日常生活結合起來，盡情地談化學講人生。她回想多年教學生涯，直言：「做老師唔只係打份工，要有大愛，如果唔係好難堅持下去。」

有思想的人，從不甘心受困於框架之中。大約50年前，香港學校以英語教學為主，年年考第一的何玉芳，竟然自行決定選讀中文中學，可謂跌破眾人的眼鏡，也差點掀起家庭革命。她笑說：「當時大家普遍認為中文中學係讀唔到書的人去的，我讀書咁叻，點解要自毀前程。」

多思考融會貫通

小時候已懂得堅持自己立場的何老師，力排眾議地走在最前，查實早已想通了母語教學的優勢。就如她喜愛的化學，要記很多生硬的化學品名稱、化學反應，又要理解當中抽象的概念，單是背熟這些「硬件」已耗費不少心力，很難有餘力去發掘化學的趣味。

何老師說：「英文中學是好，但很多時要花時間去記去背英文字、理論，基本上無餘力去將知識融會貫通。」她說起那年代是正宗的填鴨式教育，「好多老師將課文從頭到尾讀完就當教了，學生要死記硬背，學完唔識運用。」

▲ 近年何老師多以數月的代課老師快閃不同學校，她生動有趣的教學得到不少學生的愛戴。（被訪者提供圖片）

聰明的學生要懂得主動學習。自言個性愛批評的何老師，對當年老師的教學法總意見多多，也會質疑教學內容及邏輯對錯，她笑說這才是真正的學習，思考的過程最為重要。「在溫習時會將自己想像為老師，想辦法以最簡單方式去教會自己。做學生時更會幫老師改功課，睇得出不同的錯法，自己做時就會避免，算是另類的學習方法。」自此便埋下當老師的種子。

學以致用有趣味

當她成為老師時，便將日常生活融入教學之中，讓學習變得有趣味。就如酸鹼度，單講pH值十分沉悶，但以鹼水麵作切入點便能引發學生的興趣。「食鹼水麵時點解要加醋？不單止令味道更好，也為了中和鹼性，減少對胃的刺激。又或是點解鹼水糭要加砂糖來食？因鹼性會帶少許苦澀味，要用甜味去平衡。」

學以致用才能引起學習的動力。「近年流行品酒，同學會對酒精的由來感興趣。又或是發現水果放久了會帶酒味，全是糖氧化發酵轉化為酒精的作用，以奇異果最明顯，這亦是釀酒的基本原理。」

▲ 何老師認為抽象的知識，老師要懂得用擬人法或較具體生活化的方式去解釋，令學生更易掌握。（曾耀輝攝）

回想初執教鞭之時，她笑說當老師確實需要勇氣，腰板挺直地站在數十名學生面前，威嚴得來又得到學生愛戴成了重要命題。「以前在公開場合講話都會怕醜，但有師兄鼓勵我，話只要你具有足夠學科知識和教學知識，課堂就是你的，誰能比你優勝及優越，無人能挑戰你。」這讓她慢慢建立起教學的自信及熱誠，在出道不久便當上訓導主任，更摸索出跟家長交流的技巧。

育人成才有意義

將心比己，無家長喜歡他人批評自己的小孩，她說：「見家長時不一定全然批判，要從學生利弊出發。如學生對老師無禮貌，我想的是學生將來這樣出社會很吃虧。從教育概念出發，而不是指責式。」家長和學生聽得舒服又接受，更會積極改善問題。

為人師表最重要是育人，何老師坦言教師不及其他大學畢業同學的薪金、地位高，不過對比幹一番事業賺大錢，她認為「育人」更有意義。「三歲定八十，先入為主，學生在學習階段的成長很重要。老師是以人影響人、生命影響生命的工作，比金錢及地位更有意義。」在學期間，老師對學生一句簡單鼓勵和肯定，很多時足以影響學生一生。

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退下火綫的何老師，拋開包袱後敢言得很。她眼見香港的教育制度不斷改革，如見證「由絕對安靜的課堂轉為較為關顧的課堂」，喜見學生和老師有更多溝通機會。又見課程講求多元化，強調不同科目的交錯應用等，閒時更要有各式各樣的課外活動。「這出發點是好，但要先確保能夠掌握不同科目的知識，免得到最後『張張刀無張利』。」這很講求學生的自律和自學精神。

「心放在學生身上，自然就會從學生角度思考。」何老師直言為了學生可以不計較付出，即使老師幾乎變成旅遊業界一分子也無所謂。她說：「後期教育改革要有更多活動，老師像做了旅遊事業一樣，如帶學生到台灣參觀大學。老師要預訂行程、財政收支、收錢等，安排很多事情，就像導遊一樣。」不過當看到學生從中有所得着或感悟也覺得值得的。

記者：劉妙賢