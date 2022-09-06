【治療風險】港大醫學院估算服用抗精神病藥物　或增患乳腺癌風險逾30%

▲ 港大醫學院藥理及藥劑學系藥物安全及應用研究中心研究團隊。

向患有思覺失調、躁鬱症、抑鬱症及失智症等精神病的病人處方抗精神病藥物，做法十分普遍。不少報告證明思覺失調和躁鬱症患者的乳腺癌發病率比一般人高，或與他們服用抗精神病藥物有關。港大就此進行研究估算，發現服用抗精神病藥物或增加患乳腺癌風險逾30%。

港大醫學院藥理及藥劑學系藥物安全及應用研究中心(CSMPR)的研究團隊，就超過200萬人參與的觀察研究進行全球首個有系統的回顧及統合分析，估算出使用抗精神病藥物與乳腺癌之間存在逾30%的中度關聯，揭示了在處方抗精神病藥物予高危患者時，應作風險評估的重要性。

是次研究就9項針對超過200萬名成年人的觀察研究，包括5項隊列研究及4項病例對照研究，當中7項被納入統合分析。團隊發現當中6項研究顯示，使用抗精神病藥物與增加患上乳腺癌風險有顯著關聯。而統合分析估算，抗精神病藥物使用者患上乳腺癌的風險增加超過30%，正向關聯屬中度1。一些被納入回顧研究的證據更進一步表明，使用抗精神病藥物的時間越長，特別是令催乳素上升的抗精神病藥物，患上乳腺癌的風險便會增加。在芬蘭的一項大型病例對照研究中，利用電子健康紀錄來比較長時間服用增加催乳素的抗精神病藥物與服用時間不到一年的情況，結果顯示服用相關藥物至少5年的人，患上乳腺癌的風險顯著增加近60%。

儘管此研究受到一些無法測量的干擾因素局限，但仍反映了使用抗精神病藥物可能是引致乳腺癌的潛在但罕見的不良反應。而引致乳腺癌風險提升的原因，可能是高催乳素血症及其他可能與抗精神病藥物相關的併發症，如中央肥胖、糖尿病及心血管疾病等。

港大醫學院藥理及藥劑學系研究助理教授及本研究的通訊作者黎子駿博士指出：「隨着全球使用抗精神病藥物愈趨普遍，包括未經准許或不按指示的藥物標示外使用，我們認為在處方抗精神病藥物前，應據其整體安全風險，對患者進行全面的臨床評估。」

根據是次研究結果，對有患上乳腺癌風險因素的患者而言，宜避免處方具有催乳素上升特性的抗精神病藥物。如需處方能令催乳素上升的抗精神病藥物，應適當地諮詢患者，並考慮監測患者的催乳素水平；因為及時治療抗精神病藥物引起的高催乳素血症至關重要。

研究結果現已刊登於《流行病學和精神病科學》。

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責任編輯：蘇文軒