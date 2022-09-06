【性侵女童】20歲男生涉性侵12歲自閉症女生　事主指被告曾稱「我都無用刀點算強姦」

▲ 20歲男生涉性侵12歲自閉症女生，事主指被告曾稱「我都無用刀點算強姦」。（資料圖片）

20歲男生涉於所住大廈後樓梯強姦患自閉症及邊緣智力的12歲女童，案件今於（6日）高院續審。控方播放事主的錄影會面紀錄，事主指被告曾用手及下體性侵她共4次，每次歷時20分鐘。事主指被告自稱是大學生，要找中學生做實驗。事主指過程中感到不安及害怕，並曾問被告是否強姦她，被告回應「我都無用刀插你，咁點算強姦」。

被告方嘉樂（20歲），報稱學生，被控1項強姦罪及與13歲以下的女童非法性交的交替控罪。控罪指，被告於2020年10月19日，於大圍某大廈樓梯，強姦X，交替控罪則指被告於同日同地，與12歲女童X非法性交。

控方早前於開案陳詞指，12歲事主X有自閉症、專注力失調及過度活躍症，智商78，言語理解及談吐智力功能指數屬邊緣範圍。

事主X與社署心理學家進行會面錄影時指出，案發當天放學回家，乘升降機到達住所樓層，遭被告用兩隻手拖到後樓梯，其後要求放下書包及脫去口罩，被告要求親吻，X拒絕及推開他。

被告其後自稱讀大學，要求做實驗，因大學生見到中學生便會問對方要否做實驗，X反問若是小學生呢？被告回應不會。X指被告遂用手指性侵其下體，每次15分鐘，之後再用下體性侵她，共發生了4次。X表示當時感到不安及害怕，她解釋「因為怕佢強姦我」，遂問被告是否強姦她，被告回應「我都無用刀插你，咁點算強姦」。

X指曾問被告「如果實驗成功會唔會有嘢食」，被告稱「實驗完咗，你乖啲，請你食飯」。X表示被告其後給她紙巾清潔，並與她握手及說「唔該哂」後離去，X回家後告知母親有關事情。

聆訊下午續。

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記者：林育慧