【吸引外資】民建聯結束訪問越南　籲提供簽證便利提高企業來港營商意慾

▲ 民建聯與越南工商界及民間社會交流。

民建聯分批訪問東盟5個國家，由民建聯副主席陳克勤帶領的越泰團完成越南行程。該黨引述當地工商界及民間社會表示，對訪港簽證事宜表示關注，認為若港府可以給予越南居民簽證便利，可促成兩地人民及經貿的頻繁交流。

立法會議員周浩鼎表示，現時在港上市的東盟企業只有84間，認為港交所要調整思維，鼓勵更多合資格的東盟企業來港集資。他又提及，鑑於企業從考慮到執行上市前期工作，商務往來香港頻繁，港府應考慮提供簽證便利，才可以提高越南企業來港上市或營商意慾。

另外，外訪團亦與越南當地中成藥製造商和貿易公司代表會面，了解中成藥發展情況。立法會議員陳恒鑌引述當地業界指，香港的中成藥品質遠近馳名，而近7成越南人會用中藥產品，當中包括保健品和藥品，疫情期間不少人也服用連花清瘟膠囊，而越南亦是國家及香港中草藥的其中一個進口地，如丁香、玉桂等「南藥」。

立法會議員郭玲麗則指，新華（越南）集團創辦的初創中心，設計兼顧青年培育及發展，亦有導師陪同年輕人及其初創企業扶助成長。該初創中心也安排香港部分大學及數碼港相互聯繫，郭玲麗認為香港的相關青年培育計劃值得從中借鑑，又指須要促進兩地人民的聯繫及交流，並認同港府需要簽證上提供更多便利。

越南是農業大國，漁農界立法會議員何俊賢表示，越南有不少政策扶助農業的發展，不少港資企業早年起在當地投資及落地生根，認為再地可合作打入粵港澳大灣區市場。他又認為，香港的檢測標準獲得世界認可，建議可在香港成立副食品及農產品檢定中心，促成區域式合作達致雙贏。

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責任編輯：陳葆琳