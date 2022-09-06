  • 34°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 16:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情焦點】新增9,373宗確診　東區醫院7名心臟醫生染疫【不斷更新】

社會 16:38 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（林宇翔攝）

新冠疫情持續，確診宗數持續破萬，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增9,373宗確診個案，包括9,187宗本地個案及186宗輸入個案，另錄9宗離世個案。

【16:30】

李立業表示，2,941名病人留醫，新增407名新冠病人需要留醫，目前54名病人情況危殆，55人情況嚴重，14人在深切治療部留醫。多9名患者離世，7男2女，年齡介乎27至99歲，其中6人未打齊3針疫苗，7人死因與新冠病毒有關。

部份個案

  • 78歲男，沒有打針，有高血壓、心臟病，入院發現有肺炎，9月5日離世
  • 87歲男，有高血壓、曾患癌，8月底發燒氣促入瑪嘉烈醫院，9月5日離世
  • 99歲男，已打2針，心臟病史，發燒氣促入仁濟醫院，9月5日離世
  • 88歲女，已打2針，聯合醫院入院，有肺炎，9月5日離世
  • 87歲病人，死亡認為與感染沒有關係，入院有腦出血
  • 27歲病人，未肯定死亡與感染有關，已打2針，本身有卧床，9月5日離世

東區醫院7名心臟科醫生感染，據了解他們沒有一起出席聚會，但曾一起使用醫院茶水間。

最新熱門影片：【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【DSE】2023年DSE下周二起接受報名　考評局提醒考生須符相關檢疫或簽證要求
今日 12:52
【DSE】2023年DSE下周二起接受報名　考評局提醒考生須符相關檢疫或簽證要求
【封區檢測】油塘油美苑澤美閣發現7宗陽性個案　藍田滙景花園11座2人被發現未有強檢
今日 12:04
【封區檢測】油塘油美苑澤美閣發現7宗陽性個案　藍田滙景花園11座2人被發現未有強檢
【防疫措施】抵港檢疫「0+7」何時推行？　李家超：基於5大原則推防疫措施　
今日 09:54
【防疫措施】抵港檢疫「0+7」何時推行？　李家超：基於5大原則推防疫措施　

你可能感興趣

【DSE】2023年DSE下周二起接受報名　考評局提醒考生須符相關檢疫或簽證要求
今日 12:52
【DSE】2023年DSE下周二起接受報名　考評局提醒考生須符相關檢疫或簽證要求
【封區檢測】油塘油美苑澤美閣發現7宗陽性個案　藍田滙景花園11座2人被發現未有強檢
今日 12:04
【封區檢測】油塘油美苑澤美閣發現7宗陽性個案　藍田滙景花園11座2人被發現未有強檢
【防疫措施】抵港檢疫「0+7」何時推行？　李家超：基於5大原則推防疫措施　
今日 09:54
【防疫措施】抵港檢疫「0+7」何時推行？　李家超：基於5大原則推防疫措施　
疫情 環境衞生 張竹君 衞生防護中心 衞生署 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【宣布離婚】台上承認與韓籍太太結束18年半婚姻　周國賢激動落淚：過去身在福中不知福
10:29 2022/09/05
【宣布離婚】台上承認與韓籍太太結束18年半婚姻　周國賢激動落淚：過去身在福中不知福
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
【兩性關係】無性一年丈夫突然主動親密 太太抗拒：由冷變熱惹人懷疑
17:48 2022/09/05
【兩性關係】無性一年丈夫突然主動親密 太太抗拒：由冷變熱惹人懷疑