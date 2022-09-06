【疫情焦點】新增9,373宗確診　東區醫院7名心臟醫生染疫【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

新冠疫情持續，確診宗數持續破萬，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（6日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增9,373宗確診個案，包括9,187宗本地個案及186宗輸入個案，另錄9宗離世個案。

【16:30】

李立業表示，2,941名病人留醫，新增407名新冠病人需要留醫，目前54名病人情況危殆，55人情況嚴重，14人在深切治療部留醫。多9名患者離世，7男2女，年齡介乎27至99歲，其中6人未打齊3針疫苗，7人死因與新冠病毒有關。

部份個案

78歲男，沒有打針，有高血壓、心臟病，入院發現有肺炎，9月5日離世

87歲男，有高血壓、曾患癌，8月底發燒氣促入瑪嘉烈醫院，9月5日離世

99歲男，已打2針，心臟病史，發燒氣促入仁濟醫院，9月5日離世

88歲女，已打2針，聯合醫院入院，有肺炎，9月5日離世

87歲病人，死亡認為與感染沒有關係，入院有腦出血

27歲病人，未肯定死亡與感染有關，已打2針，本身有卧床，9月5日離世

東區醫院7名心臟科醫生感染，據了解他們沒有一起出席聚會，但曾一起使用醫院茶水間。

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記者：李榮忠