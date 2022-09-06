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【Love Matters with Grace】陳浚霆歷母親離世被同學疏離　蘇韻姿曾毫無原因遭朋友離棄

娛樂 15:13 2022/09/06

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由陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台自家製原創節目《Love Matters with Grace》，明晚（7日）播映第四集，並邀得《愛．回家之開心速遞》的兩位演員陳浚霆及蘇韻姿擔任嘉賓，分享對欺凌的看法及自己的親身經歷。

小時候被欺凌

主持人Grace先與兩位嘉賓探討欺凌事件為何會發生在現今社會中。二人認為網絡世界給予了網民極大的自由度，他們可透過匿名，不顧後果地利用文字對別人作出批評，甚至發動「取消文化」的抵制行為。

在「Memory Lane」的環節中，陳浚霆及蘇韻姿分別細訴小時候被欺凌的遭遇。陳浚霆分享在母親離世數天後，當他重返校園時，無緣無故地被同學們刻意疏離了數月，令他感到困惑和難受；而蘇韻姿憶述在她約12歲時，認識很多朋友，但暑假過後，卻在毫無原因下遭到朋友的離棄，事件令她感到非常孤單難過。

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Grace被批評演技

三人更分享在娛樂圈中遇到的欺凌經歷。Grace憶訴在她剛參與劇集拍攝時，曾被別人批評其演技，令她質疑自己應否繼續從事演藝事業，而兩位嘉賓也不約而同透露其類似的經歷。接著，二人亦分享曾遇到別人被欺凌時卻無法伸出援手，陳浚霆更曾經因此遭遇而感到內疚及難過地落淚。最後，Grace與兩位嘉賓大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，他們便要透露一些不為人知的秘密。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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