【冲遊泰國】胡慧冲與混血「叉燒姐」合作主持　泰政府聯乘廸士尼搞樂園催谷旅遊

由泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2節目《冲遊泰國》在昨晚(9月5日)首播,今周主要集中介紹芭堤雅及清邁食玩好地方及打卡熱點。今輯《冲遊泰國》不經不覺已是第7輯,這次找來港泰混血兒「叉燒姐」鄺玲玲、泰國名是西莉拉可,拍住胡慧冲加入「冬蔭家族」,齊介紹泰國食玩瞓同打卡熱點。

望落有幾分似馮盈盈的叉燒姐,本身是泰國演員,之前幫J2拍過《復刻古靈精怪東南亞︰泰國篇》同《行運秘笈》。16歲時她隨家人從香港移居泰國,所以講得一口流利廣東話,份外有親切感。

叉燒姐加盟主持

叉燒姐接受訪問稱,弟弟在翟道翟賣叉燒,人稱「叉燒鄺」,所以冲哥為她起了這個名︰「我喺泰國三台拍嘅第一套劇叫《As Long As The Sky Has The Sun》,今次係第一次拍旅遊資訊,拍劇同旅遊節目好唔同。」

她表示因疫情,所以很久沒回港探朋友︰「除咗朋友最掛住香港菠蘿油同點心,特別係燒賣。」昨晚(5日)她打頭陣出場,一出場就笑胡慧冲「叮噹」同「key 料」,原來泰文「叮噹」解作傻、「key 料」就係孤寒,胡慧冲回敬一句「yeah」代表差。

今輯《冲遊泰國》叉燒姐負責介紹芭堤雅不同新景點,當中不少地方是港男、港女會好熱衷的影相打卡地點,有360度海景咖啡店、甜品主題樂園、海邊露天餐廳、酒店的folding breakfast、等你可以食多幾款,一啖一舊蛋糕咖啡店、又帶你去到32樓,可以飽覽芭堤雅夜景的餐廳晚膳。

傳統泰式美食好似竹筒糯米飯、香葉糯米飯,當然不能少。叉燒姐又話疫情期間,很多新開張的咖啡店都有多靚裝修到多靚,吸引人來打卡幫襯。

講到最特別的是一間由船改裝成的coffee shop,顧客可以邊出海邊飲咖啡,還可以在船上釣魷魚、墨魚,「叉燒姐」不負眾望,幾經辛苦釣到一條大魷魚獲在場船員拍掌鼓勵。

泰國積極推動本土消費

節目中見到過往熙來攘往芭堤雅的酒吧區,晚上9點幾只有幾枱客、出名的步行街亦冷清,叉燒姐透露疫情期間當地旅遊業受影響,導致不少店舖結業,好在近日情況開始改善。

胡慧冲講到泰國政府在疫情下,積極推動本土消費,泰國人本地旅行可以享有4成資助,上限3,000銖(約640港元)。

目前身在泰國的胡慧冲接受訪問時講到,近日在泰國街頭碰不少香港人來旅遊,他說︰「有朋友喺香港(搭飛機)返過來,佢話成機full晒咁滯,近排多咗好多香港人問我泰國資料。香港實施3+4之後多咗人嚟泰國啦。」

胡慧冲表示,泰國旅遊業國際化,不只有歐美等地旅客,馬來西亞人亦非常熱衷到當地旅遊。又話泰國政府非常積極,本月9日會有新的河邊夜市開幕,年底聖誕之前更會同廸士尼有合作。早幾日布吉已經有一個大型遊樂設施開張。」

至於早排傳得甚囂塵上的柬埔寨詐騙事件,胡慧冲認為︰「根據香港保安局資料,冇遊客係喺旅遊之中被帶走,所以大家應該安心。」

