【圈中暖爸】林盛斌自爆風光背後「負債累累」　阿Bob曾死過翻生最不放心家人

▲ 林盛斌養家不易！

林盛斌 （Bob）多年來憑着轉數快、口才好，成為圈中出名瓣數多藝人。Bob眼見近年疫情嚴峻，司儀工作銳減，於是積極鑽研副業，網店Bob Up Store亦做得有聲有色。

繼早前自家推出「爆心奶黃月餅」火速售罄後，緊接的10月，亦乘勢推出兩款台灣撈麵及首次推出科研健康補給品「NMN Be Legend」。Bob密密做不停手，為的都是家中4個小朋友。

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當帶貨主持

日前，Bob率先孖住人氣直播平台之一OH！BABY主播蓉蓉和四哥，為3款新產品進行獨家預售直播。這次雙劍合璧，在直播開首短短1小時多，已經有五百萬的銷售佳績，難怪Bob自詡說：「我呢個金牌帶貨主播，絕對唔係得個『講』字。」蓉蓉亦笑言Bob絕對有潛質成為新一代帶貨男主播。



Bob推出健康補給品，主要原因是「死過翻生之後，有感如果自己有事，細路冇人照顧，驚老婆一個搞唔掂。」

日忙夜忙搏命賺錢身體已響起過警號，Bob意識到健康和家人的重要，因此更注重健康飲食習慣。Bob笑言：「屋企有4條化骨龍等住我養，隻supplement有助改善身體機能問題，延緩老化、病痛少咗，keep住健康，就算我呢啲冇時停嘅人，都可以隨身帶住。」

▲ 早前當帶貨主持。

開拓網上生意養家



疫情關係，縱然幕前和司儀工作收入下跌，但Bob卻成功開拓網上生意，他更有本事「大屋搬大大屋」，在年初由九龍塘四層獨立屋，搬入同區、實用面積更大的新屋中。

不過疫情下試過零收入的Bob，要揹起成頭家，始終壓力不輕：「依家話養一個小朋友加到600萬，咁計法，我咪揹住2千幾萬喺身，唔發掘多啲搵錢方法，點頂？搣搣吓就冇喇，好快入肉見骨，你哋見我都瘦咗啦！」



為仔女而甘願「負債累累」的Bob，早前亦專程放假陪老婆Pearl和仔女，一家六口玩餐飽。Bob全程照顧仔女之餘，還充當人肉衣架，將仔女玩濕了的毛巾全部「撻」上身，兒子5歲生日亦舉辦主題生日會，堪稱「廿四孝爸爸」。

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