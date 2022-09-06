【放寬檢疫】李家超：「0+7」須視乎疫情決定　強調港府內部在抗疫上團結

▲ 行政長官李家超今早主持行政會議前見傳媒。（林宇翔攝）

本港11月將舉行金融投資峰會和國際七人欖球賽，特首李家超今早出席行會前見記者時，被問到會否進一步放寬入境檢疫日數至「0+7」。他回應時只是重申，要視乎疫情實際情況作決定。

李家超在開場發言時先指出，本港每日確診數字徘徊在一萬宗水平，形容數字是很高，對高風險人士有生命威脅風險，同時令醫療體系進入負荷嚴重的程度。

被問到當局會否進一步縮減檢疫日數，以及現時疫情水平會否落實「0+7」方案時，李家超回應時僅表明，要視乎疫情實際情況作決定，強調會基於數據和本港實際情況作決定。

李家超說：「對於不同措施，包括社交距離措施，都是按着風險級別從而推出政策，執行程度按實際情況來做。」他重提早前的5個防疫政策原則，包括「不躺平」，又呼籲市民特別是高風險人士，應盡快接種3針疫苗。

《彭博》早前報道，政府內部對放寬防疫政策出現分歧，李家超傾向11月取消酒店隔離，醫務衞生局局長盧寵茂則傾向收緊限制。繼盧寵茂透過網誌嚴辭反駁，李家超今日亦開腔表明，政府內部在抗疫上是團結的。

「在防疫抗疫方面，政府團隊是團結的，每個人的工作關係都是非常愉快和良好。」他續指，「在我們每次討論政策時，當然我們都會討論其利弊；在討論後，大家決定的事情亦會一致地推行。」

至於與內地商討「逆向隔離」方面，李家超指，兩地的溝通仍在進行中，港府已制訂一些討論議題，包括核酸檢測標準、「閉環」方式，以及人手配備等實際運作問是。

他又指，「逆向隔離」是全新概念，在第一次執行時，有不同問題需要處理和克服，強調：「大家都必須要一些時間去探討。」

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記者：胡偉明