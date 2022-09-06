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【紅館演唱會】90歲胡楓確診新冠肺炎　修哥中秋個唱無奈延期　

娛樂 16:04 2022/09/06

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現年90歲的資深藝人胡楓不幸確診新冠肺炎，原定周六（9月10日）下午假紅館舉行的演唱會宣布取消，延期舉行，明天（9月7日）將公布退飛安排，至於演唱會何時重開，暫時未確實。

據知原本周六的演唱將會有他的契仔「歌神」張學友當嘉賓，如今個唱取消，未知重開時學友會否有期出席。而且，據知胡楓現在身體沒有大礙，仍十分精神，但始終年時已高，要專心休息，確保身體健康，養足精神才出來再見大家，不少網民得知此事後，紛紛送祝福，希望修哥早日康復。

【紅館演唱會】90歲胡楓下月開騷減舞台機關　修哥從不進補靠4招秘訣養生

修哥五度踏上紅館

修哥今次以90歲高齡五度踏上紅館，舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，早前更被外界封為「不可思議」。

第一個「不可思議」是作為一位非唱片歌手，能夠以破香港紀錄90歲高齡五踏紅館，又跳又唱舉行演唱會，前無古人，後無來者。

第二個「不可思議」是修哥今次演唱會，共有超過21個主辦單位一同參與，成為紅館有史以來最多主辦單位的演唱會；第三個「不可思議」是修哥的契仔契女、好朋友都說要做今次嘉賓，現粗略估計屆時在台上出現之嘉賓至少有80位以上，將會是紅館最多嘉賓之演唱會。

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最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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