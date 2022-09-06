【童你Chat】繁忙兒童學返足7日上11個興趣班　校長：小朋友會好累要取平衡

▲ 校長建議每日都要給幼童1小時Me Time。

香港的小朋友被稱為「繁忙兒童」，皆因不少家長都會為仔女報讀興趣班，家長為求「贏在起跑線」,由幼稚園開始就已經煩惱讀什麼興趣班，是由興趣出發？還是從技能出發呢？趁住9月開學月，TOPick記者就走訪了兩間幼稚園訪問幼稚園學生，談談他們有多繁忙？另外邀請基督教樂道幼稚園何敏茵校長，就興趣班給予建議。

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就讀中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳) 的黃同學，一星期學足5天興趣班，上5種興趣班，是受訪小朋友中的「表表者」，他笑言星期五跟星期日是休息日，包括學游水、英文、遊戲班、數學及跆拳道，而他最喜歡是游水。黃媽媽受訪時直言，幫仔仔報興趣班，是希望他升小學時候派好中學，或者叩門都有用。

周同學的家長為他報讀了游水、跆拳道及畫班，他表示最喜歡游水，而周媽媽就說：

游水純粹求生技能，趁細個學比較容易一點，疫情穩定剛剛開始返學，跆拳道他有興趣想試，其實都是剛剛開始，不過他都顯示出有興趣，畫班是他很喜歡，他日日都在家畫畫，所以都不是逼他學。

▲ 周媽媽表示讓仔仔學游水純粹是求生技能。林綺虹攝

而K3的姚同學及呂同學就分別學跳舞、英文、普通話、彈琴及溜冰，呂同學最喜歡溜冰，而姚同學最鍾意跳舞，看來體育運動較能引起同學的興趣。

▲ 姚同學及呂同學都學不少興趣班。林綺虹攝

歐陽同學的興趣班則較為特別，除了很多家長都會給子女學的鋼琴班外，她另外有上Awana，歐陽爸爸透露Awana是基督教的活動，讓兒童從小尊敬神、敬愛耶穌及遵行神的話。

最後一位基博幼稚園受訪的丁同學就獲父母安排學琴及普通話，笑言想叻過哥哥，而在學習過程中，都學得很開心。

TOPick記者再走訪了另一間幼稚園基督教樂道幼稚園，徐同學、陳同學及莫同學都分別學了英文拼音、畫畫、跆拳道及彈琴，而當中的陳同學用了一年時間考獲綠帶，各同學都表示很喜歡上興趣班，也表示不覺得辛苦。

基督教樂道幼稚園何敏茵校長就給建議給家長，她坦言最誇張是見過有家長為小朋友安排了11樣興趣班，連星期六日都不放過，小朋友學興趣班是可以，但必須要平衡：

其實小朋友會好累，他們會覺得爸爸媽媽要我做啦，其實要拿回平衡，最緊要是小朋友喜歡學習，在過程中是享受跟同學的社交活動。

校長:興趣班外不要忽略親子時間

何校長鼓勵家長選擇興趣班時從一些運動，音樂等活動出發，不過在學習之餘，都希望家長給小朋友每天1小時的Me Time：

我都留意到好多家長幫小朋友報興趣班，都好欣賞家長好關心小朋友的發展及成長，小朋友在小時候有很多好奇心喜歡去學習，但家長不要編排得密密麻麻，家長最少都給小朋友一個小時可以自己遊戲，讓他們可以自己探索事物，在小朋友成長及發展方面都有幫助。

有些家長報讀興趣班會從學術、語言方面出發，對於何校長坦言:「家長都會很關注小朋友在語文上的學習，教育局都有課程指引，小朋友都從遊戲中學習，從生活化經驗去學習，如果真的有些興趣班，可以令小朋友去增進語文的發展，或者是遊戲活動，透過做體能去促進語文發展，小朋友會更加享受整個過程。」

何校長續說就算為小朋友報讀興趣班，也不要忽略親子時間：

親子共讀或者一齊玩棋，其實家長本身已經是一個很好的導師，家長都要留親子時間跟小朋友玩樂，所以興趣班不要編排太密，留番一些親子及自由時間，讓小朋友去自我探索，發揮創意，有很多令你意想不到的事情都會展現出來，特別在一些潛能上。

何校長也提醒家長報讀時要留意以下這幾點，師資及環境是否安全，我們之前都有不少新聞，例如做運動，他們是否有認可的教練牌?安全意識高不高呢?有沒有相關導師的認可資格?我們都需要留意。

▲ 何校長表示讀興趣班前宜跟子女訂下目標。林綺虹攝

讀興趣班前宜跟子女訂下目標

對於報讀多少興趣班才是適合呢？何校長表示其實都要以小朋友為本，家長要接納整個學習過程中，他有沒有成長跟發展，知不知道自己的能力，跟同輩之間人際關係建立，現在家長都很著重情緒社交的發展，究竟認不認識自己呢?可不可以跟人合作呢，朋友之間有沒有同理心，這是一個將來發展很重要的基礎。

小朋友3分鐘熱度，就算有興趣，可能都會學幾堂就放棄，何校長就建議家長宜跟小朋友訂下目標，例如先學4堂，再商量一下會否繼續學，這個過程裡面親子關係又建立得好，小朋友跟家長都有一個空間，因為每學新的東西，都需要努力跟付出，當小朋友去付出的時候，發現自己有成就感，會再堅持下去，都提醒家長不要太著重訓練小朋友一些技能及技巧，因為他們只是體驗及享受，慢慢去經歷的時候就會找到自己喜歡的東西。

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記者:陳麗薇、林碧洋