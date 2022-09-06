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【員工指引】醫管局提醒員工不應安排或參與聚會　特別是同一部門聚集

社會 16:07 2022/09/06

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醫管局提醒員工不應安排或參與聚會，特別是同一部門聚集。（香港護士協會圖片）

醫管局早前向員工發放聚集指引，香港護士協會表示，有會員指有關的指引並不清晰，護協去信要求局方澄清。今日（6日）護協公開醫管局回覆，醫管局稱有關員工指引旨在保障員工及病人的健康和安全，並提醒員工須遵守相關法例。

醫管局指，指引提醒員工不應安排或參與餐飲或其他聚會，涉及大批員工，特別是同一部門的同事的聚集，當中參加者在沒有佩戴口睪的情況下進行互動。有鑑於疫情反覆，醫管局有必要採取措施，確保醫療系統有效運作，避免因為集體感染或檢疫，影響服務運作。

醫管局表示，希望同事明白身為醫護人員，在疫情期間應以身作則，提高警覺，盡量避免安排或參與大型聚會。這樣不但有機會違反防疫規定，亦有機會影響服務運作，為其他同事造成沉重的工作壓力。

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責任編輯：李榮忠

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