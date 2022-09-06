【首宗輸入猴痘】抵港30歲男子感染猴痘　入住檢疫酒店出現皮疹、喉嚨痛徵狀　

▲ 衞生防護中心呈報本港首宗猴痘輸入個案。（譚以諾攝）

本港出現首宗猴痘輸入個案，30歲男患者在瑪麗醫院留醫，曾在美加逗留，從菲律賓入境，在海外曾有高風險活動。本港將提升猴痘戒備級別，料猴痘疫苗最快本月抵港。

衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會交代本港首宗猴痘輸入個案，他指出中心昨日收到一宗呈報輸入個案，一名抵港市民在檢疫酒店不舒服，之後入急症室檢查，確認是猴痘個案，有關個案未入社區，正在瑪麗醫院留醫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出患者30歲男子，8月30日出現皮疹，9月5日起喉嚨痛、吞嚥困難，9月5日乘搭航班PR300由菲律賓抵港，8月25日至9月2日在加拿大，之前曾逗留美國，他過去接觸人士沒有確診猴痘，抵港後入住西環華美達海景酒店，在皮膚的水泡確診有猴痘病毒，來港沒有同行者，不過在海外曾有高風險活動。

▲ 該名男子正在瑪麗醫院留醫。（香港經濟日報圖片）

她指出患者未曾在社區活動，由機場乘坐酒店穿梭巴士到酒店，其身上的皮疹在比較隠閉地方，入境時是不會察覺到。由於現時本港有輸入個案，本港會提升猴痘戒備級別，因應個案也會通知世衛及內地相關組織。

徐樂堅提醒曾為患者採樣人士，需要注意情況，但相信傳播風險極低，現時沒有任何密切接觸者需要檢疫。

至於本港爆發猴痘的風險，徐樂堅表示由於現時抵港者有檢疫安排，故此一般情況下都需要在酒店檢疫，未可在社區活動，而因應世衛資料，海外有爆發猴痘情況，難以避免完全杜絕輸入個案，不過由於猴痘主要是男性感染者，例如是男男性接觸者，故相信一般市民風險不高。

至於猴痘疫苗的注射安排，徐樂堅料首批本月抵港，優先注射是確診者的密切接觸者、醫療人員、化驗室人員以及有高危行為例如男男性接觸者，會考慮為相關高危群組作出自願注射安排。

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記者：伍瑋瑋