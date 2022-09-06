  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【首宗輸入猴痘】抵港30歲男子感染猴痘　入住檢疫酒店出現皮疹、喉嚨痛徵狀　

社會 16:48 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

衞生防護中心呈報本港首宗猴痘輸入個案。（譚以諾攝）

本港出現首宗猴痘輸入個案，30歲男患者在瑪麗醫院留醫，曾在美加逗留，從菲律賓入境，在海外曾有高風險活動。本港將提升猴痘戒備級別，料猴痘疫苗最快本月抵港。

衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會交代本港首宗猴痘輸入個案，他指出中心昨日收到一宗呈報輸入個案，一名抵港市民在檢疫酒店不舒服，之後入急症室檢查，確認是猴痘個案，有關個案未入社區，正在瑪麗醫院留醫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出患者30歲男子，8月30日出現皮疹，9月5日起喉嚨痛、吞嚥困難，9月5日乘搭航班PR300由菲律賓抵港，8月25日至9月2日在加拿大，之前曾逗留美國，他過去接觸人士沒有確診猴痘，抵港後入住西環華美達海景酒店，在皮膚的水泡確診有猴痘病毒，來港沒有同行者，不過在海外曾有高風險活動。

該名男子正在瑪麗醫院留醫。（香港經濟日報圖片）

她指出患者未曾在社區活動，由機場乘坐酒店穿梭巴士到酒店，其身上的皮疹在比較隠閉地方，入境時是不會察覺到。由於現時本港有輸入個案，本港會提升猴痘戒備級別，因應個案也會通知世衛及內地相關組織。

徐樂堅提醒曾為患者採樣人士，需要注意情況，但相信傳播風險極低，現時沒有任何密切接觸者需要檢疫。

至於本港爆發猴痘的風險，徐樂堅表示由於現時抵港者有檢疫安排，故此一般情況下都需要在酒店檢疫，未可在社區活動，而因應世衛資料，海外有爆發猴痘情況，難以避免完全杜絕輸入個案，不過由於猴痘主要是男性感染者，例如是男男性接觸者，故相信一般市民風險不高。

至於猴痘疫苗的注射安排，徐樂堅料首批本月抵港，優先注射是確診者的密切接觸者、醫療人員、化驗室人員以及有高危行為例如男男性接觸者，會考慮為相關高危群組作出自願注射安排。

最新熱門影片:

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：

https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【猴痘疫苗】政府期望月內入口首批猴痘疫苗　安排密切接觸者自願接種
12:13 2022/09/02
【猴痘疫苗】政府期望月內入口首批猴痘疫苗　安排密切接觸者自願接種
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【猴痘病毒】消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案　一文看潛伏期及感染徵狀
今日 13:29
【猴痘病毒】消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案　一文看潛伏期及感染徵狀

你可能感興趣

【猴痘疫苗】政府期望月內入口首批猴痘疫苗　安排密切接觸者自願接種
12:13 2022/09/02
【猴痘疫苗】政府期望月內入口首批猴痘疫苗　安排密切接觸者自願接種
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【猴痘病毒】消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案　一文看潛伏期及感染徵狀
今日 13:29
【猴痘病毒】消息指本港懷疑出現首宗猴痘個案　一文看潛伏期及感染徵狀
張竹君 機場 菲律賓 衞生防護中心 美國 加拿大 酒店 公立醫院 傳染病 疫苗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
今日 11:46
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單