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【好人好事】長洲老人院裝修工程竣工　26名消防救護不怕艱辛助搬逾300磅醫療床

健康 17:41 2022/09/06

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26名消防救護不怕艱辛助搬逾300磅醫療床回原位。

安老院舍裝修竟然可以見到人性光輝。Facebook專頁「長洲憶舊」版主早前便發文指一間位於長洲的安老院因裝修工作完工，有40張重達300多磅的電動醫療床需要從3樓搬回1樓，正當院舍為此苦惱之際，有賴26名消防救護義工的見義勇為精神，令事情得到解決。

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下文為原文轉載:

北帝廟前的「溫浩根護理安老院」的一樓大裝修竣工了，如何將40張電動醫療床，從三樓搬去樓下的一樓，擺回各個已裝修好的房間裡，確是一個非常頭痛的問題。

1)每張床重達300多磅。
2)床的數目不少，共40張。
3)這種是專業醫療床，有其特別配套裝置，損壞不得，否則搬回原位亦無用。
4)長洲搬運工人缺乏，一日之間怎可能找到幾十人齊來開工搬床。
5)縱使找到人手，人工總開支亦不菲。

話分兩頭，北社的安老院，今年初換了新管理階層，新人事新作風，我視今次搬大床行動為新班子考牌得意之作。相關人士好本事，找到26位義工，不辭勞苦，山長水遠跑到來長洲仗義幫忙。他們都來自「香港消防處消防主任協會」、「香港消防處救護主任協會」、「香港消防處救護員會」、「香港消防控制組職員會」及「香港消防處職工總會」。

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這真是一個至佳完美的配合，各位義工體健力强、身懷專業知識、救死扶傷經驗，身經百戰，住院的老人家得到他們拔刀相助，真好福氣。

眼前第一難關，幾條大漢搬住張大床，轉彎抹角，縱使力大無窮，亦欠地利如何長驅直進。辦法總比困難多，效法股神大拆細，將大床拆散化整為零，待搬到每間院友房內指定位置，才就地重新裝合起來。辦法行得通，但工序加倍，所耗人力和時間亦相應增加。

而為了顧及防疫所需，各義工全程都要穿上保護衣，霧汗淋漓，如沐桑拿，底面盡濕，不在話下。幸而各義工都是身經百戰，見慣場面抵得起風浪之人，想起要為老人家服務得好，咬緊牙關，再辛苦的job都要撐過去。

難忘的三小時終於過去，26位義工不辱使命，40張床妥當地放好在一樓房間各所需的位置。得人花戴萬年香，得人恩果千年記；受惠的相關人士，既感謝亦難忘這個大恩情。

文章內容獲Facebook專頁「長洲憶舊」授權轉載，原文題為《根在長洲 - 搬大床》。

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責任編輯：羅嘉欣

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