【星二代開學】張達倫兒子開學轉校讀K3　抵讀國際學校全年學費僅7萬

▲ 張達倫兒子碩碩轉校至挪威國際學校讀K3。

已約滿離開無綫的張達倫，未來會專注電影發展，並好好照顧家庭。張達倫與太太陳鳳玲（Kimmy）結婚6年，育有快將5歲的兒子張凱碩（Zachary），昨日達倫分享與太太湊兒子開學的相片，見到碩碩於新學年轉校至挪威國際學校，成為徐榮女兒徐心怡（包包）的小師弟。

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張達倫在社交平台分享了兩張開學照片，可見碩碩穿上挪威國際學校（Norwegian International School，NIS）的紅藍色校服，達倫在帖文中為兒子打氣，「Year 1加油啦，爸媽永遠支持你！（Dad Mum always support u）」他和太太在碩碩的社交平台也發文道︰

轉新環境、新學校、新地方！加油呀！

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從熱門「學之園」轉校

挪威國際學校的Year 1相等於幼稚園K3，而徐榮的女兒包包則於本學年升讀Year 3，即是小學二年級，故此成為了碩碩的小師姐。徐榮與達倫本身老友鬼鬼，相信兩位爸爸交流了不少選校心得。

碩碩之前讀過兩間學校，分別為聯合基督教音樂幼稚園（United Christian Music Kindergarten，UCM）及學之園幼稚園，前者去年結業，後者則是熱門連鎖學校。碩碩於兩星期前仍在學之園內學習，把握在校園的最後時光。

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NIS小班教學功課壓力小

挪威國際學校於1994年在大埔現址成立，屬規模較小的國際學校，環境優美，校園是平房建築走田園風，有山景有球場。該校學生人數不多，可以採用小班教學，且功課壓力較小。

▲ 挪威國際學校幼稚園部好隱世。（影片截圖）

NIS現設幼稚園及小學部，以基督教培養學生良好品格為重，課程採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，學生5歲起上普通話課。

於2022/23學年，NIS幼稚園部及小學部的全年學費分別為71,260元及114,900元，分10期繳交，相對其他國際學校便宜。挪威國際學校現正招生，家長可到學校網站報名及預約參觀學校。

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責任編輯︰林綺玲