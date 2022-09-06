【日本通關】大阪6天自由行套票4,899元起　東瀛遊另推九州7天自駕遊

▲ 東瀛遊推大阪6天自由行套票4,899元起，另設九州7天自駕遊。（istock圖片）

日本觀光廳日前發出指引，到訪日本旅客只須申報行程，可透過旅行社預訂沒有領隊同行的旅行團，變相可在日本自由行。東瀛遊為認可旅行社，並將推出多款大阪、東京及九州福岡 6天自由行系列、包括指定航班、酒店及天數的「半自由行」套票或自選出發日期、航班、天數及酒店的自由行套票。

率先登埸的是大阪6天「半自由行套票」，選乘hk express，入住5晚大阪市中心逸之彩深層水溫泉酒店，9至10月指定日期出發，包日本PCR檢測費用每位4,899元。至於可自選出發日期、航班、天數及酒店的大阪6天自由行套票，已包日本PCR檢測費用及回港隔離酒店費用，每位6,888元起。

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上述兩款自由行套票需要提交簡單行程，旅行社會代辦日本短期觀光確認書及簽證，行程可加訂自駕遊、主題樂園門票等，方便報團人士行程更有彈性及自由度。東瀛遊指，除了代客預訂機票酒店、辦理簽證等手續之外，亦會擔任責任者的角色，確保旅客到達日本後能有方法聯繫，設有專人提供當地緊急支援。

九州（福岡、大分、熊本、宮崎、鹿兒島） 7天自駕遊旅行團

自駕遊向來是港人嚮往的旅遊方式，東瀛遊結合自駕遊、自由行及旅行團的旅遊摸式，推出九州7天自駕遊旅行團。不少港人去日本會選擇租車自駕遊，原因是當地和香港一樣是右軚車、交通規則大致相同，交通標誌以中文書寫、高速公路完善、更有GRPS中文導航，而今次特選九州為自駕遊地區，因為當地各市觀光點比較分散，自駕遊方便之餘，行程更具彈性。

九州7天自駕遊旅行團已包括機票、酒店及客人可自由選擇車款， 並悉心預留酒店車位 ，沿途有領隊領航，客人可選擇建議景點或自行決定駕車路線，惟每晚酒店已訂好，故不建議跨區走得太遠。此外，出發前更已備有多種車款供客人選擇，租車費用已經包括昂貴保險、GPS導航系統、高速公路ETC卡。

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責任編輯：陳麗娜