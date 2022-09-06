【日本通關】大阪6天自由行套票4,899元起　香港快運9月25日起三航綫每日直航

▲ 東瀛遊推大阪6天自由行套票4,899元起，另設九州7天自駕遊。（istock圖片）

日本放寬入境旅客至每日5萬人，同時容許沒有導遊的旅行團，變相「自由行」。本港有旅行社即推多款日本自由行及自駕遊機票加酒店套票，其中大阪指定航班及酒店，6日5夜最平只需4,899元起，用抵玩價吸客。旅行社指，過去周末已收逾千人查詢，料香港快運本月25日起，每日有直航往返香港至東京、大阪及福岡後，自由行報名人數將比旅行團有數以倍計增長。

日本觀光廳日前發出指引，到訪日本旅客只須申報行程，便可透過旅行社預訂沒有「添乘員」（亦即導遊）同行的旅行團，變相可以自由行。東瀛遊為認可旅行社，推出多款大阪、東京及九州福岡 6天自由行系列、包括指定航班、酒店及天數的「半自由行」套票或自選出發日期、航班、天數及酒店的自由行套票。

率先登埸的是大阪6天「半自由行套票」，選乘hk express，入住5晚大阪市中心逸之彩深層水溫泉酒店，9至10月指定日期出發，包日本PCR檢測費用每位4,899元。至於可自選出發日期、航班、天數及酒店的大阪6天自由行套票，已包日本PCR檢測費用及3晚回港隔離酒店費用，每位6,888元起；而東京及福岡6天自由行套票亦分別由7,388元起。

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上述自由行套票需要提交簡單行程，旅行社會代辦日本短期觀光確認書及簽證，行程可加訂自駕遊、主題樂園門票等，方便報團人士行程更有彈性及自由度。東瀛遊指，除了代客預訂機票酒店、辦理簽證等手續之外，亦會擔任責任者的角色，確保旅客到達日本後能有方法聯繫，設有專人提供當地緊急支援。

香港快運9月25日起三個日本航綫每日有航班

東瀛遊執行董事禤國全表示，香港快運9月25日起，每日有直航出發至東京、大阪及福岡，相信航空公司看到市場需求，「以往10個人有9個都是自由行去日本，有信心報名人數會較旅行團以倍數計。」他說，目前會以相宜價錢吸客，相信若港府進一步放寬「0+7」檢疫，日本賞紅葉會更多人出發。

九州（福岡、大分、熊本、宮崎、鹿兒島） 7天自駕遊旅行團

自駕遊向來是港人嚮往的旅遊方式，東瀛遊結合自駕遊、自由行及旅行團的旅遊摸式，推出九州7天自駕遊旅行團，包括機票、酒店及自選車款，並預留酒店車位，更安排導遊沿途驅車領航，客人可選擇建議景點或自行決定駕車路線，惟每晚酒店已訂好，故不建議跨區走得太遠。每位團費8,619元起，另加租車費，當中已包保險、GPS導航系統、高速公路ETC卡。

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責任編輯：陳麗娜、吳雋妍