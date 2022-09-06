【失智症】辭職照顧患失智症99歲爸爸5年　72歲女兒無悔：珍惜與父親時光

▲ 72歲孝女，為照顧99歲失智症爸爸，甘願放棄一切。

百善孝為先，新加坡一名72歲女子，為照顧長期臥床、要坐輪椅的失智症父親，索性辭職全天候照顧，生活只圍繞父親轉，孝女無悔失去自由，願意一輩子盡全力照顧患病父親，「我領悟到要珍惜還能與父親一起的時光。」

最新影片推介：

綜合新加坡傳媒報道，72歲的蘇惜惠，為照顧今年12月便成為百歲人瑞的父親，5年前辭去了銷售工作，他的父親不僅患有心臟病，2016年患上失智症後，病情每況愈下，父親坐巴士時，會忘記轉車，還會把鑰匙放在很難找的地方，日常生活都需要幫助，例如；走路、吃飯、洗澡，所以蘇惜惠索性搬去與父親同住，照顧其起居飲食。

我喜歡工作，不習慣沒有工作和收入，辭職後我依靠存款以及出租自己的房子，來維持生活開支。

她心酸的表示，有感自己年紀漸長，照顧父親越來越力不從心，父親更不再記得她是誰，所以令她很擔憂，



我的體力和精力大不如前，一個人要把父親抬下床坐輪椅是很難，但不讓他下床出去走走，他就只能一直躺在床上。

她坦承最擔心的是父親迷路走失或不慎跌倒，她憶述有一次帶父親去髮型屋，父親在髮型屋外坐一坐就不見蹤影，找了一個多小時後報警，最後發現他獨自搭車到烏節後又回家了。

而最令她感到無助、最艱難的階段，或許是父親離世後要面對獨自生活，

這幾年的陪伴和照顧父親有辛酸流淚的時候，身為看護者身不由己，失去社交沒有自由。但以前父親一句話重複說不停，現在他都不怎麼開口，我領悟到要珍惜還能與父親一起的時光。我父親是好父親，他活著的時候，我會盡全力去照顧他。

幸好，蘇惜惠還有3個妹妹，偶爾也會幫忙照顧父親，雖然他們各自有自己家庭要忙，但周末時，不時也會相約一起購物，給父親買衣服扮靚，讓他開心！

失智症症狀

失智症很常見，根據有關統計，全港70歲或以上長者每10名便有1名患者，85歲以上患病率更高達1/3。失智症又稱「認知障礙症」或「腦退化症」，患者在不同階段，症狀也不同，照顧的難度相對提升。

據本港醫院管理局的資料，失智症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病。患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力也會受影響，情緒、行為及感覺等方面亦有所變化。失智症症狀可分為以下三個階段：

早期（第1至2年）

在此階段，家人和朋友通常以為這是患者年紀漸老，正常老化的過程，因而難以察覺。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中期（第2至5年）

患者於早期所面對的困難，在此階段更為明顯。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

晚期（第5年）

患者幾乎完全依賴別人，不能照顧自己。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

照顧時常見問題

醫管局指出，患者在生活上一般會出現失禁、容易摔跌、進食、溝通及行為問題，亦可能出現被照顧者虐待和受感染等情況。某一階段，患者會出現思維和行為的問題，最常見的症狀是自我疏離、食慾改變、思維異常、容易焦慮或情緒激動，另也可能出現具攻擊性或重複的動作、叫喊、遊蕩、抑鬱、多疑、妄想和失眠。

患者過激的反應有時會引致暴力行為，其對象有時甚至會是護老者或家人。醫管局提醒，照顧者應該保持鎮定，千萬不要以暴易暴；並嘗試轉移患者的注意，找出導致暴力表現的原因：是否因為手頭上的工作困難？或是對某人不滿？如果暴力行為重覆出現，便要與醫生商量，考慮以藥物控制病情。

照顧失智者貼士

家居安全對失智者很重要。醫管局指，智力衰退影響認知障礙症患者記憶、思考和判斷能力，以致出現生活起居混亂的情況。安全簡潔又有環境提示的家居，有助加強患者的活動能力和家居安全。照顧者可考慮以下建議，調整家居設置，以便照顧：

地板、照明設備、睡房、走廊

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大廳、廚房、門窗、浴室及廁所



















防走失措施













【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳