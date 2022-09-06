【COLLAR成員】芯駖當樹藝師體驗修草木辛勞　Sum Ling獲網民讚貼地夠認真

▲ 芯駖親身體驗樹藝師工作。

ViuTV上周首播真人騷節目《深宵更》，由岑珈其、駱振偉和女團COLLAR成員李芯駖（Sum Ling）主持，他們親身體驗夜班工作，感受當中苦樂。

打頭陣的芯駖於首兩集登場，繼擔任點心專門店廚房學徒後，於昨晚（9月5日）播出的一集《深宵更》內，芯駖到主題樂園當一日的樹藝師。從中可見她認真修葺樹木，一點也不扭擰造作，獲網民大讚貼地。

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當日芯駖於主題樂園工作近7小時，她於下午4點「開動」，在高級樹藝師Jospeh指導下學做園丁，她先獲安排接受一些訓練，訓練前更做下熱身，她逆：「除了認識工貝之外，開工前要做熱身操，開正我個範，跳舞！」

其後，園藝助理教芯駖戴上安全裝備，包括帽子、手套和眼罩等，芯駖笑說：「有啲緊張，心仔怦怦跳。」接著她學用籬笆機剪雜草，只見其耐心聽助理教導，然後捧著機器認真地剪，芯駖說：「好重呀，我覺得好吃力，有啲攰，出晒汗。」

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芯駖做園丁

芯駖續說：「用呢部機，手腕會好痛，攞到咁重又拎到咁高，呢個位好受力，仲要向前剷，我呢個位抽筋呀！」接著她坐台車升至樹頂修剪樹葉，實習完畢即出式開工。

在晚上9點，芯駖正式開始做園丁，先以籬笆機修雜草，開動機器時也有點蝦碌：「深呼吸！唔得嘅，未開機，不好意思，拉呢下要有信念呀！」當修剪完雜草之後，芯駖說：「留晒汗呀！終於明白點解耍日頭練習下，看不清會容易整傷，體驗日班同夜斑工作的分別，夜間真的好攰。」

▲ 芯駖分享當日做園丁感受。（影片截圖）

樂園背後英雄

其後，她跟隨高級園丁翠儀姐修葺造型樹，二人閒聊時，芯駖問翠儀姐：「有無聽過最近有女子團隊COLLAR？」翠儀姐即答道：「有呀，鏡仔個師妹，」其後芯駖又自嘲剪得慢，翠儀姐即說：「如果你第一日就剪到我咁，我可以退休啦。」對談十分搞笑！

之後，芯駖問翠儀姐最想讓觀眾知道甚麼，翠儀回應說：「其實佢哋每一日來影相，都不知道每晚有人捱更抵夜來修剪，讓你哋可以影相。」芯駖說：「別覺得所有野都是理所當然，多點欣賞人家的努力。」

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為樹木睇病

另外，芯駖要學習幫樹木「睇病」，以聲納探測儀了解一棵樟樹有何毛病。

節目另一主持人岑珈其問到當樹藝師的感受，芯駖說：「其實我真係有啲愛上了樹木，因為當其中一棵樹有毛病，要行埋去『睇病』，但佢又不識講，要憑經驗同仔細去睇。」

之後芯駖用高枝鋸修剪一棵大葉欖仁樹，由於要不停抬高頭，她說：「我覺得個頭有點攰，因為要保持同一動作。」最後她要修葺一棵星蘋果樹，坐台車上樹頂修剪，完成後她說：「好熱好攰，好難判斷剪邊啲，工具太難用，要出盡九牛二虎之力，真係超級辛苦。」

▲ 芯駖希望大眾珍惜樹木。（影片截圖）

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芯駖表現獲讚

當了一日園丁，芯駖跟一眾園藝師分享感受，她體驗到這工作的辛勞，她說：「呢份工作真係好辛苦，日曬雨淋，儀器又好重，在咁多樹木的環境下工作，跟石屎森林是差很遠，我係聞到一陣味，一陣香味，好自然和舒服的味道，可能這些價值，我們平時很少察覺」」

不少網民也大讚此集好睇，又說芯駖認真對待這份工作，當中包括：「呢位園Ling搞笑得嚟又認真 ，認真做嗰陣有時都幾error，btw，sumling個園丁造型望落去好young。」、「這一集很有趣，芯駖身體力行去嘗試，很貼地，和工作人員溝通幽默，睇得舒服！」、「芯駖工作中仍然感受到大自然氣味，佢觸覺好敏銳，佩服。」，「都係芯駖主持既好睇，好比心機做」和「睇完呢集更加佩服芯駖」。