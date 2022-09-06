【KO失眠】「夢中急墮」是過度操勞？　中醫解構5大睡眠徵狀改善失眠

▲ 中醫解構5大睡眠徵狀，以改善失眠。

都市人生活壓力大，想要一覺安眠並不容易。但晚上出現各式睡眠徵狀，有機會是由於身體失調，但也有可能是不良睡眠習慣所致。註冊中醫師邱宇鋒就曾稱，病態睡眠問題多數是持續性出現，並非偶然發作，因此當事人不宜過份緊張，也千萬別將所有睡眠出現的狀況視作病態。

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1. 睡夢中有急墮感

有些人睡眠時會有急墮感，原因或與呼吸困難有關，如屬於睡眠窒息的問題，則屬身體內部失調者，有機會是日間操勞過度，尤其是勞神傷血，另外長期休息不足、月經過多、產後血虛，也會導致相關問題。建議通常用方劑如四物湯，中藥當歸、白芍、何首烏等，以達養血、滋陰效果。

2. 失眠

睡前心情太興奮、情緒激動、做完運動、曾經小睡、太飽或太餓等，都會令身體未預備好進入睡眠狀態，建議睡前可做伸展運動、聽柔和音樂、不看手機電腦、用溫水泡腳或喝一小杯溫牛奶等，而服中成藥可使用酸棗仁湯，養心安神。邱宇鋒補充，失眠狀況需根據個別患者具體表現，再選用合適方法治療。

3. 說夢話

睡眠時「發開口夢」，可能是精神緊張、壓力大、心火、肝火熱，若屬短暫情形，建議可做運動、聽音樂、深呼吸來減壓，從清熱入手，服常用中藥如車前草、夏枯草。

4. 夜尿頻密

夜尿成因是臨睡前飲水過多，或飲用像酒類等有利尿作用的飲料，也可能是腎虛導致夜尿頻仍、失眠，建議臨睡前4小時應避免大量飲水，視乎情況服用補腎或安神、清熱藥物。而針對腎陰虛證，也可服用中成藥如六味地黃丸。

5. 發惡夢

發惡夢的原因，可能是日間受驚嚇或情緒刺激、血虛。至於經常發惡夢的人士，則可能是心火盛，需利尿清熱，若屬血虛則要養陰補血清熱，建議可煲「蓮子麥冬煲瘦肉（2至3人份量）」：

材料：蓮子15克、麥冬12克、淮山15克、去核紅棗兩枚、瘦肉適量

製法：先將瘦肉洗淨汆水，其餘材料洗淨，將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1.5小時，調味後可喝湯食肉。

功效：補血養陰清熱

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責任編輯：羅嘉欣