【欣澳車中泊】傳車中泊勝地欣澳海濱正式封閉　網民預測將有2個熱點或被封

▲ 網上傳出欣澳海濱出入口正式封閉的消息。

近日秋意漸濃，最適合相約三五知己去郊遊，進行野餐、露營及車中泊等活動。不過，最近有網民在討論區以「欣澳堤邊另一邊入口都封咗」為題發文，指熱門車中泊勝地欣澳海濱長廊正式封閉。貼文一出，即吸引大班網民留言表示支持封路「一早要封啦」，又預測下個即將被封的景點。

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▲ 欣澳海濱有一望無際的海景。(圖片來源:GetReadyHongKong@IG)

車中泊源於日本，指衣、食、住、行4大方面都可在車箱進行。近年疫情關係，令港人未能出國旅遊，再加上自駕遊模式興起，令車中泊熱潮成功在香港掀起。而有「港版天使之路」的欣澳海濱就憑著景色怡人、自由度高及免場地收費三大優勢極速成為車中泊熱門勝地。

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逼爆長廊 險象環生致封路

▲ 逾百名市民因違反限聚令或口罩令遭票控。(警方圖片)

網民在討論區以「欣澳堤邊另一邊入口都封咗」為題，指長廊兩旁道路一直為政府維修通道，更設有告示牌勸喻車輛切勿駛入。不過，隨著網上出現大量教學片分享駕車前往的貼士，成功吸引大批市民到該地進行車中泊等休閑活動，更令單線行車通道出現大量違例泊車。有指，由於人車爭路、道路擠塞引發的危險情況愈來愈嚴重，所以令政府正式封閉該路段。

條路本身兩邊都係有牌話係政府維修通道，叫人唔好入。該路段正式封閉，以後冇得車中泊啦。

網民一面倒支持封路

















▲ 浩和街擁大片草地及整列棕櫚樹，猶置身外國。（圖源：GETREADY香港好去處）

貼文一出，即引來不少網友留言表示支持封路，更指「自己玩爛，根本唔抵可憐」、「一早要封啦, 垃圾蟲又多, 又人車爭路, 太危險喇」。又有人指港人不珍惜大自然「上次去野餐，啲人煮食廚餘佈滿石邊，公仔麵、骨頭、蝦殼、魚骨，惡臭氣味惹蚊蟲野狗！」、「執返手尾啦，下下搞到垃圾崗咁」。另有網友大膽預測下個被封的景點將會是「港版邁阿密」屯赤隧道浩和街及機場維修區。

來源:連登討論區

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責任編緝：張懿慧