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友協倡「樹立佳節新風尚」　動員中秋落區探基層劏房

政治 16:55 2022/09/06

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香港友好協進會今日發表倡議書，提出「共同樹立中秋佳節新風尚」，建議香港各界人士和政團社團，齊齊落區探訪基層。

中秋佳節將至，雲集港區全國人大及全國政協的香港友好協進會，今日發表倡議書，提出「共同樹立中秋佳節新風尚」，建議香港各界人士和政團社團，齊齊落區探訪基層。

友協在倡議書指，會在中秋節前後，發動所屬員落區探訪慰問普通市民，特別是貧困家庭、劏房戶和獨居長者，向他們致以溫暖誠摯的佳節問候，傾聽所想所急所盼，積極反映訴求、幫助排憂解難。

友協提到，國家主席習近平在七一講話中，明確指出「要切實排解民生憂難」，強調「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」。

友協指出，作為港區人大代表、全國政協和中華海外聯誼會理事，必須認真貫徹落實習近平講話精神，深入基層社會，關心關愛市民，傾聽所思所想，反映社會訴求，齊心協力支持特區政府發展經濟、改善民生，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

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撰文 : 傅流螢

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