【創科合作】科技園首次與政府部門簽合作備忘錄　冀五大領域助警隊數碼化

▲ 香港警務處與香港科技園公司今日簽署合作備忘錄。（湯致遠攝）

香港警務處與香港科技園公司今日（6日）簽署合作備忘錄，計劃共同在五個科技領域範疇合作，尋找解決方案為香港市民提供更優質的警政服務，並鞏固香港的國際創科中心地位。這是香港科技園首次與香港的政府部門簽署合作備忘錄。

是次備忘錄提及的五個科技領域範疇包括自然語言處理系統、搜救行動應用科技，地理資訊系統、同時定位與地圖構建、擴增實境，當中搜救行動、地理資訊系統已初步有成果，正在試用中。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（左）及警務處助理處長 (資訊系統部)關翠貞（右）。（湯致遠攝）

創新科技及工業局局長孫東說，警務處是首個與香港科技園簽署合作備忘錄的政府部門，因此是次合作具有標誌性。他說國家十四五規劃亦明確提到國家支持香港成為創新科技中心，而特區政府亦會對未來5至10年在創科方面的發展進行明確規劃。

警務處處長蕭澤頤表示，警隊過去一直在推動數碼警政，除了內部鼓勵創科文化外，對外亦尋求合作夥伴。目前警方已經與香港科技園制定了未來3年的合作計劃與方向，希望可以讓更多科技產品落地，同時推動警方數碼服務市民。

香港科技園公司主席查毅超指出，科技園一直和不同領域合作，而是次與警隊的合作是一個突破，希望未來更多的產品可以在不同部門應用，亦創造不同的職位，並打造香港成為國際級的智慧城市。

警務處助理處長 (資訊系統部)關翠貞指，五個領域當中，搜救行動、地理資訊系統已初步有成果。前者下的高科技「3R」裝備已在西貢北潭涌進行實地救援演練，希望在未來可以普及使用，協助例如行山搜救的行動。地理資訊系統下，現時警隊已經有部分人員使用新開發的「Police Map」，希望廣泛使用後，警察「行咇」都可以使用，獲得比Google Map或高德地圖更全面的資訊。

而自然語言處理系統方面，警方與科技園正探討「以自然語言處理整合案情摘要」，即將警隊案件管理系統的自由文本轉化爲結構化數據進行分析，技術亦有機會使用在來電分析、及防電話騙案方面。

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記者：袁澍