【認知障礙】嗅覺迅速衰退預示大腦出問題？　芝加哥大學研究：恐是認知障礙症前兆

▲ 芝加哥大學一項研究指出，嗅覺迅速衰退有可能預示大腦出現問題，甚至是患上阿茲海默氏症。（iStock圖片）

認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，當中以阿爾茲海默氏症最為常見。美國芝加哥大學近日一項研究指出，嗅覺迅速衰退有可能預示大腦出現問題，甚至是患上阿茲海默氏症。

雖然與視覺和聽覺相比，我們往往低估了嗅覺的能力，但其實嗅覺為大腦提供關鍵信息，例如察覺煙霧等潛在危險和辨認新鮮出爐曲奇的香味。

芝加哥大學醫學院研究人員，包括芝加哥大學外科教授Jayant M. Pinto在內，發掘到嗅覺值得被重視的另一原因。人們不但可以從隨時間而下降的嗅覺靈敏度預料到他們將逐漸喪失認知功能，亦可預示與阿茲海默氏症和認知障礙症相關的重要大腦區域將產生結構性變化。

研究團隊分析515名高齡人士過去20多年的監測數據，參加者在每年會接受測試，以了解他們識別某些氣味的能力、認知功能和認知障礙症的跡象，以及其他健康參數，部分參加者亦接受了核磁共振掃描。

Pinto及其研究團隊想探討能否從一個人隨年月失去嗅覺來識別出與認知功能相關的大腦變化。是次研究的主要作者、來自芝加哥大學普利茲醫學院的四年級醫學生Rachel Pacyna表示：

與嗅覺緩慢衰退或維持正常嗅覺的人相比，我們認為嗅覺迅速衰退的人狀況會較差，其大腦有更大機會出現問題，甚至可能患上阿茲海默氏症。

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責任編輯：羅嘉欣