  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【認知障礙】嗅覺迅速衰退預示大腦出問題？　芝加哥大學研究：恐是認知障礙症前兆

健康 17:11 2022/09/06

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

芝加哥大學一項研究指出，嗅覺迅速衰退有可能預示大腦出現問題，甚至是患上阿茲海默氏症。（iStock圖片）

認知障礙症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，當中以阿爾茲海默氏症最為常見。美國芝加哥大學近日一項研究指出，嗅覺迅速衰退有可能預示大腦出現問題，甚至是患上阿茲海默氏症。

雖然與視覺和聽覺相比，我們往往低估了嗅覺的能力，但其實嗅覺為大腦提供關鍵信息，例如察覺煙霧等潛在危險和辨認新鮮出爐曲奇的香味。

芝加哥大學醫學院研究人員，包括芝加哥大學外科教授Jayant M. Pinto在內，發掘到嗅覺值得被重視的另一原因。人們不但可以從隨時間而下降的嗅覺靈敏度預料到他們將逐漸喪失認知功能，亦可預示與阿茲海默氏症和認知障礙症相關的重要大腦區域將產生結構性變化。

研究團隊分析515名高齡人士過去20多年的監測數據，參加者在每年會接受測試，以了解他們識別某些氣味的能力、認知功能和認知障礙症的跡象，以及其他健康參數，部分參加者亦接受了核磁共振掃描。

Pinto及其研究團隊想探討能否從一個人隨年月失去嗅覺來識別出與認知功能相關的大腦變化。是次研究的主要作者、來自芝加哥大學普利茲醫學院的四年級醫學生Rachel Pacyna表示：

與嗅覺緩慢衰退或維持正常嗅覺的人相比，我們認為嗅覺迅速衰退的人狀況會較差，其大腦有更大機會出現問題，甚至可能患上阿茲海默氏症。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【認知障礙】醫生憶婆婆嫲嫲同患認知障礙症　解構成因症狀可致腦萎縮死亡
16:13 2021/07/06
【認知障礙】醫生憶婆婆嫲嫲同患認知障礙症　解構成因症狀可致腦萎縮死亡
【認知障礙】認知障礙症年輕化自測5大徵兆　精神科醫生：中兩項屬高危人士
18:45 2021/07/19
【認知障礙】認知障礙症年輕化自測5大徵兆　精神科醫生：中兩項屬高危人士

你可能感興趣

【認知障礙】醫生憶婆婆嫲嫲同患認知障礙症　解構成因症狀可致腦萎縮死亡
16:13 2021/07/06
【認知障礙】醫生憶婆婆嫲嫲同患認知障礙症　解構成因症狀可致腦萎縮死亡
【認知障礙】認知障礙症年輕化自測5大徵兆　精神科醫生：中兩項屬高危人士
18:45 2021/07/19
【認知障礙】認知障礙症年輕化自測5大徵兆　精神科醫生：中兩項屬高危人士
健康問題 認知障礙症 認知障礙 美國 芝加哥 大學

最高瀏覽

【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
今日 11:46
【移民潮】東方昇赴英見大批移民港人感震撼　評論惹熱議：跟留港生活比較無意義
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
今日 12:45
【猴痘病毒】消息：本港懷疑出現首宗猴痘個案　患者瑪麗醫院留醫
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單
17:35 2022/09/05
【超市大搜查】部分牛奶添加劑或致腸炎　48款不含添加劑牛奶名單