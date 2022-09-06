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【兩性關係】5個令女士怕怕的接吻方式 排首位過於「猴擒」會減分

親子 18:07 2022/09/06

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5個令女士怕怕的接吻方式，隨時變成Goodbye kiss。

你今日kiss咗未？情侶們情到濃時，情不自禁擁吻。吻得投入，也要想想對方有何感受，有5個令女士怕怕的接吻方式，隨時變成Goodbye kiss。

這5個禁忌，排首位的是男士一邊接吻，兩手一邊在女士背部上下亂摸，尤其是在大街大巷，雙手不規矩太過「猴擒」，顯然並非享受接吻過程，就會在女士心中減分。

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另一個禁忌是一邊接吻，一邊雙手亂搞女士的頭髮。她可能剛剛去完髮型屋，花了千多二千元才恤了美麗的新髮型，向男友炫耀。男朋友一下子摧毀心血，叫她接吻後如何見人？實在得不償失。

第三個就是分心的接吻。接吻之時電話響起，即時急不及待聽電話、講公事，甚或回答老媽的噓寒問暖。收綫後若想重拾激烈的擁吻，當然沒可能。

另外兩個令人哭笑不得的接吻禁忌，在此處賣個關子，內容就在網上新節目《男男女女‧嘉點情趣》。這個特別的節目由資深電台主持侯嘉明，以及中大新聞及傳播學院利嘉敏教授主持，兩位知性主持，以客觀、開放角度談愛情、談「情趣」。兩人談笑風生，幽默風趣，把大家平時難於啟齒的話題輕鬆解說，讓有情人可以情、趣兼得。逢星期五晚在etnet YouTube Channel播出。

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全文看於《晴報》，原題為5個接吻禁忌 

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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