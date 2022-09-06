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【政黨支持度】民研：工聯會評分最高　民主黨獲38.4分創28年以來新低

政治 17:00 2022/09/06

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民研最新調查顯示，工聯會評分最高，民主黨的評分則創1994年4月有紀錄以來新低。（資料圖片）

香港民意研究所調查顯示，市民對政治團體的最新支持度排名，第一位是工聯會，評分為44.5，建制派政黨包攬第二至第四位。民主黨則位列第五，評分為38.4分，創1994年4月有紀錄以來新低。

香港民研於8月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段先後成功訪問了505及502名香港居民。被訪者可在未經提示下說出最多10個最熟悉的政治團體，結果最多被訪者提及的政治團體分別是民建聯、民主黨、工聯會、自由黨、公民黨及新民黨。在評分調查中，被訪者就個別政治團體以0至100分進行評分，0分代表絕對不支持，100分代表絕對支持，50分為一半半。

結果顯示，工聯會以44.5分排名首位，第二位至第五位為民建聯、新民黨、自由黨和民主黨，分別得42.7、41.7、40.8及38.4分。另外，公民黨得39.9分，但由於認知率較低而被剔除。

相比3個月前，新民黨的評分顯著上升，並與工聯會及民建聯的評分，一同創2018年10月以來新高。自由黨的評分亦創2019年4月以來新高。同時，民主黨的評分則創1994年4月有紀錄以來新低。

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責任編輯：陳葆琳

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