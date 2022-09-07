【運動博覽2022】9.10開鑼首設運動市集　設抽獎活動10元出售爬山單車

▲ 「運動博覽2022」9月10日開鑼首設運動市集，設抽獎活動10元出售爬山單車。（運動版圖提供）

由運動版圖主辦的「運動博覽2022」踏入10周年，將於9月10至12日在灣仔會議展覽中心舉行。是次博覽以「運動發現號」作為主題，帶大家探索運動不同面向，找到快樂、夢想，發現不一樣的自己。今年大會與前香港佩劍一哥林衍聰合辦「香港青少年劍擊精英賽暨運動博覽十週年盃」。運動博覽首設「運動生活選物市集」，支持本地小店。同場更有每天特設10元10週年激筍勁抽活動，入場人士有機會以10元購買到價值數千元的運動產品，包括價值4,780元的爬山單車。

運動生活選物市集集合30個本地品牌

運動博覽2022首設「運動生活選物市集」，吸引多達30個本地品牌參與，讓運動愛好者發掘不同運動生活小物。當中包括近年大熱的露營用品、瑜伽用品、水上活動用品、潮流運動服飾等。多名現役及退役運動員亦參與市集，包括剛宣布退役的前香港足球代表唐建文售賣自家髮品，將運動專業與日常生活接軌，與市民一同體驗運動生活。

▲ 今次運動博覽首設「運動生活選物市集」，退役香港足球代表唐建文（左）和花式跳繩運動員張柏鴻（右）均會參與，出售自家製運動用品。

親身感受劍擊狂熱 舉辦青少年劍擊賽

近年香港的劍擊運動員在國際賽事屢獲佳績，張家朗在2020東京奧運勇奪金牌，早前更成為世界排名第一。大會將與前香港佩劍一哥林衍聰創立的「Fencing Hall 劍．館」合辦「香港青少年劍擊精英賽暨運動博覽十週年盃」，一連三日讓市民和參賽的年輕健兒一同感受劍擊運動的熱血與體育精神。比賽分膠劍、花劍、佩劍和重劍組別，參賽者除了傳承劍擊運動員的拼博精神，亦可以建立自信和訓練專注力。

會場內設有不同類型的運動體驗班，當中有法國大型運動品牌DECATHLON帶來一連串運動體驗和挑戰。DECATHLON Sports Never Stop 運動體驗班由靜態瑜伽到激烈的Cardio Fitness，還有一眾專業體適能教練安排的十項競速體能挑戰，讓參加者和高手一同挑戰自我。另外亦設室內龍舟及平衡車比賽，吸引不同年類型及年齡的運動愛好者參與其中。

10元產品及運動品牌優惠

除參展商提供會場優惠，大會亦聯同展商推出10元10周年激筍勁抽活動，讓入場人士有機會以$10購買價價數千元產品，當中包括價包括價值4,780元爬山單車、3,680元單車摺車、1,280元 SIXPAD Body Fit 1 智能健肌儀、$998Amazfit PowerBuds Pro 運動藍牙耳等多達30款激筍產品。另外，入場人士於參展攤位購物滿300元，即可獲贈 SPORTSnFOUND限量紀念毛巾一條。

部分優惠產品：



▲ TERN Link B8 20 8速碟剎摺車-啞深藍色（運動版圖提供）

▲ TERN Link A7 第三代 GEN 3 20 七速摺車（運動版圖提供）

▲ JBL Wave VIBE 100TWS （Hero Blue）（運動版圖提供）

▲ Amazfit PowerBuds Pro 運動藍牙耳機。（運動版圖提供）



運動博覽2022入場券現正於expo.sportsoho.com發售，票價為30（Sportsoho會員享20元優惠）

運動博覽SportsExpo 2022詳情：

地點 香港會議展覽中心展覽廳5FG 開放時間 9月10日（星期六） 10:00-19:00

9月11日 （星期日）10:00-19:00

9月12日 （星期一）10:00-19:00 入場費 入場費：港幣30元

Sportsoho會員優惠：港幣20元

12歲或以下兒童、60歲或以上長者及殘疾人士：免費入場

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記者：陳麗娜