【聲夢傳奇】Johnny Yim+港樂指揮廖國敏合作　嚴勵行靠自學成就音樂路

▲ Johnny Yim見證《聲夢》學員成長。

《聲夢傳奇》成員炎明熹、詹天文、冼靖峰在上周五首跟香港管弦樂團合作音樂會，由指揮家廖國敏帶領下，演唱以古典重編的流行曲。而撮合今次演出的，正是由《聲夢》舞台一直見證這幾位年青人成長的音樂人嚴勵行（Johnny Yim）。由古典樂起步的Johnny和廖國敏，亦藉此次交流回首從小學習音樂的經過。

在首場《時光漫遊》音樂會上，由香港管弦樂團駐團指揮廖國敏及鋼琴手Johnny Yim帶領下，《聲夢》學員炎明熹、冼靖峰及詹天文分別唱出改編自安全地帶的國語歌《Dear Friend》、陳奕迅廣東歌《黑夜不再來》及Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》，帶來三種語言的不同體驗。

▲ 《聲夢》成員炎明熹、冼靖峰及詹天文首踏港樂舞台。（取自facebook）

聲夢首度與香港管弦樂團合作 炎明熹：很享受今次感覺

說到邀來這幾位《聲夢》歌手跟管弦樂團合作，Johnny解釋：「這兩年我都看著她們逐步成長，亦有很多進步，他們需要更多的表演經驗，如果有機會能跟管弦樂團及音樂家合作，相信會獲益良多。」

靠自學成就音樂路

《聲夢》學員如炎明熹都只有十多歲，Johnny回想自己在此年紀，亦是在努力吸收音樂知識的階段。父母皆為中樂手，Johnny自6歲便學習鋼琴，但他從沒有正式讀過音樂。

他解釋：「因為年青時，的確擔心音樂搵唔到食，所以大學時去讀工程和數學，但始終覺得最喜歡是音樂，愈讀下去便愈有此感覺，所以唯有靠自學，去圖書館找樂團總譜學習進修，其實流行曲也是由古典樂演變出來，有此根基對創作很有幫助。」

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雖然靠自學音樂，但他自言性格自律，就算沒人迫或要交功課，也能循序漸進學習。「我是決定了要做就一定要做好的人，小時侯媽媽對我也十分放心，因我放學後5點前一定會做好功課。」

多帶小朋友看音樂會

至於現任香港管弦樂團駐團指揮的廖國敏，15歲由澳門來港入讀演藝學院，後來赴美國深造，自言成長期也是一直伴隨著音樂。「我是學鋼琴開始的，那時每星期都會去聽古典音樂會，拼命地去吸收養份。之後我再往美國、歐洲發展，縱然有辛苦和不順利的時候，但只要有演出的機會，就會覺一切都很值得。」

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因此，他亦建議若家長有意哉培小朋友音樂興趣，最好就是經常看音樂會。「我媽媽也是如此，看音樂會後會談論甚麼是中提琴小提琴，相信是很好的親子活動。」

Johnny亦甚感認同：「我最記得第一個看的音樂表演是許冠傑紅館演唱會，那時對表演的樂手已很有興趣，長大後就開始多看古典音樂會。」

很多家長都希望鼓勵孩子學音樂，曾做過音樂教育工作的廖國敏坦言：「小朋友的起步切記不能迫，應要由其興趣出發，而不是為應付父母或功課，就算將來考到10級鋼琴也非他們所喜歡，培養小朋友對事物的興趣是難，卻是最重要的。」

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教小朋友要保持開放

Johnny亦曾有教小朋友學琴的經驗，他分享：「我認同學習是不能迫的，以前試過發現來學琴的年青人，其實更喜歡打碟，我便勸其家長不如讓他發展此興趣，現在對方已經成為全球排行首400名的打碟DJ。或者可以說，開始時可以迫小朋友去培養某一興趣，但當留意到他們真正喜歡的事情，就要任由其去發展。」

▲ Johnny Yim和廖國敏都建議小朋友學習音樂要由培養興趣開始。（攝影：陳慧安）

廖國敏附和道：「作為家長也要保持開放態度，有時自己喜歡的東西，未必便是小朋友喜歡的，有時換孩子角度去看，可能也會因此讓自己增加對其他事物的興趣。」

Johnny由此有了另一啟發：「我有段時候也做過廣告音樂，有很多類型都是自己不認識，有次要為客戶做拉丁音樂，就不斷去研習，卻自此喜歡上此種音樂。」因此，教育之道就是不能一本通書讀到老。

記者：陳家昌

