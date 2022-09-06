【中國文學】教育局製作中學文言建議篇章書冊　拍片分享小學AR學古詩經驗

▲ 有小學生運用AR學習古詩《畫鷄》的上課情況。（教育局提供圖片）

為配合中學中文課程建議篇章的實施，教育局將於本月初向全港中學派發《積學涵泳》書冊，促進中學生的文學經典學習，學生掃描書中的二維碼（QR Code）便可聆聽粵普誦讀錄音，教育局亦分享小學透過擴增實境（AR）技術學習古詩的經驗。教育局局長蔡若蓮表示，「中華文化博大精深，令我們充滿民族自豪感」，樂見很多學校積極推動文學文化，因應學生不同學習階段及興趣，規劃極具吸引力的課程和活動，讓同學投入學習，增進知識。

教育局今日（6日）向各中學發通函，介紹局方製作的《積學涵泳──中國語文課程文言經典建議篇章》書冊，分為初中和高中書冊，提供閱讀導引，或交代背景、概述題旨，讓學生更容易進入文本，或設疑置問、製造懸念，引發思考，增加閱讀趣味；並提供扼要注釋、簡明賞析，以及作者生平事跡和文學知識，幫助學生掌握篇章概要，初步認識所讀作品。

每間中學可獲贈3套書冊，電子版已上載至教育局網頁供師生使用。學生可掃描書中的二維碼，連結粵語及普通話誦讀錄音，再通過反復吟誦感受作品情意。教育局建議學校把篇章融入課程，讓學生熟讀精思，欣賞優美語言，掌握文學、文化內涵，從而提升語文素養，傳承中華文化。

教育局最新上載2套短片，分別介紹中、小學實踐經驗。其中保良局蕭漢森小學在中文科課堂加入電子學習元素，透過AR技術增加學生學習興趣，亦令古人作品更為生動和容易理解；九龍真光中學則透過閲讀、舞台表演及藝術創作等多元化學習活動，全方位營造氛圍，讓學生感受和感悟文學文化。

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責任編輯：馮琪雅