【兩性關係】結婚3年太太憂懷孕而拒親密　由每周2次到每月1次引婚姻危機

▲ 夫妻之間有不同，從來不能避免，關鍵在於不同會否變成距離。

擁有和諧的性生活誰不想？但現實世界，很多人在床上面對的是，內心的糾結及伴侶關係的拉鋸。「近一年來可能因為生活忙碌，我沒心情做愛，但丈夫的性需要強，我覺得有點難應付。」已婚3年的她說。

現時她與丈夫是每月做一、兩次愛，以年輕夫婦來說，這個次數跟我腦海中的性需要強，似乎不太脗合，再次反映性需要的強弱是很主觀的理解。更耐人尋味的是，他們的性愛頻率，一年前還是每星期一、兩次。她亦不諱言，夫婦因性生活問題引發的不滿明顯增加，雖不至惡言相向，距離感卻在累積。

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「他說不用避孕套的感覺好一點，但我不想，因為我現在沒有服避孕藥。」因為生理周期不穩定，醫師建議她減用避孕藥，她擔心沒避孕下進行性行為會增加懷孕的可能性。

「我們半年前剛置業，我又轉新工作不久，有很多事及經濟安排要兼顧，我不想現在懷孕，但拒絕做愛又會令他不悅。」她開始說出內心掙扎根本不在次數，也不是性慾強弱。

「擔心懷孕的不安心情下做愛，對你的性愛感覺及你們的性關係有甚麼影響？」我問。

「現在像是盡責任去滿足他，較難投入，同時又希望做愛次數減少。」每次做愛後她都計算經期時間，評估受孕機會，但由於生理周期不穩定，她愈計算就愈覺得難預算。

「撇除懷孕可能性，你的不安已影響到你對性愛的投入，對夫妻體會性親密也造成障礙。」我希望她留意性關係的質素。

「千萬不要認為跟對方表達自己的不爽，就不是一個完美情人。世上沒有完美情人，只有願意面對和修復關係的人；也不會有無情緒的人，只有不懂面對情緒的人。」我對他說。

夫妻之間有不同，從來不能避免，關鍵在於不同會否變成距離，以及雙方面對不同方法，是衝突還是妥協？

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全文刊於《晴報》，原題為擔心懷孕 不想與伴侶親密