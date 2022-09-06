【高效學習】死背生字盲目操卷錯誤溫習法　補底學生靠3招DSE英文合格入U

▲ Alex靠3個應試技巧，DSE英文合格順利入大學。

今年的DSE文憑試放榜，有人歡喜有人愁，事關本年度考獲入讀資助大學學位要求（即中、英、數、通識及一科選修達「33222」成績）考生只有17,269名（佔日校考生 41.9%），低於一半日校考生合資格升讀大學。當中，往往令DSE考生「跛腳」的英文科，亦只有約53%考生合格，對於不少同學而言，要穩合格並不簡單。很慶幸，Alex就是其中一位考生。

多年靠死背 英文科成績飄忽

Alex在高中英文成績一直十分飄忽，有時候可以100分內考60至70分，有時候卻只有30多分。因為Alex本來的英文底子平庸，詞彙量不算多，文法亦比較弱。Alex指自己過往一直單靠背生字，課餘時間看字典，希望藉此改善自己「詞窮」的問題。可惜，Alex背的生字應用度不高，他直言：「如果考試出啱我背咗嘅生字就識做，出唔啱就真係睇極都唔明。」

例如︰我背重要important的同義詞是crucial ，但如果考試題目用vital/ significant，我就多數都看不懂文章。

加上他溫習英文的方法只是瘋狂操練past paper，每次只是直接對答案，根本沒有機會讓他學習當中的考試及答題技巧，導致他誤解了DSE的得分方法。

踏入中六，文憑試愈來愈接近，成績依然飄忽的Alex開始擔心自己文憑試的成績，擔心英文科成績未達至入大學的要求，會因「跛腳」而未能繼續升學，他的壓力亦因而倍增。其後在中六的時候，身心俱疲的他選擇到補習中心上課，學習閱讀卷的速讀法及答題技巧，以及卷三聆聽處理Data File的方法，為文憑試做好準備。

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3大獨門技巧 分享應試心得

1. 善用錯題簿 記底重點（Error Book）

無論是做練習抑或做Pastpaper，一個很重要但經常被忽略的步驟就是要把錯的題目記底（可以用OneNote app或用Google Sheet記底，方便試前再重新溫習一次）。

2. 卷一閱讀理解 不靠背字典 靠2大絕招

此外，Alex毫不吝嗇分享他一些溫習的心得，以及在補習班學到的考試技巧，希望幫助到其他有需要的同學。他直言英文卷一較著重斷句，很多時候自己每個字都明白，惟獨將它們合併放在同一句就看不懂，是因為未能掌握句子的中心意思，亦即「主句」。

因此，在溫習卷一時要做的並不是背字典，反而應先了解不同句式及文法的意思，例如︰relative clause的“who, which”句式是用作補充資訊，做卷的時候可先括起relative clause的句子，透過句子前後認清句子的中心意思。

例如︰Facing financial problems, Peter decided to seek help from Ms Chan.（句中是有因果關係，考試問及Why的長問題時 可以直接用）

3. 卷三時間就是金錢 明白考核重點 - 工作能力

卷三要做得快、狠、準，在開始聽note-taking part前要先閱讀好「大婆、二奶」（即題目指引，多數在note-taking part後的第一份資料），因為該資料會向同學交代每篇文章需用到的資料，有助同學避免閱讀不相關的資料，導致浪費了寶貴的時間。

最後，Alex又提醒同學，考好英文卷三關鍵是工作能力，而非只背格式。例如了解自己的角色，小心每份資料是對內部還是外部，例如會議記錄 “Remember… Do not… 等句式” 是屬於內部資料，所以在撰寫對外文章時，我們不需抄寫一些敏感內容。

「以前在學校考英文時，自己就是因為未有好好分配時間，導致未能在時限內完成」。他分享可以先用10分鐘找齊資料的重點（Data File Points），再每個Task（任務）用15分鐘左右寫作，每個部分設小時限，逼自己在限時內完成。

Alex希望透過分享自己準備英文科文憑試的心路歷程，提醒各位中學生，不要少看自己。雖然每人的起步點都不同，但只要自己肯努力，配合適當的技巧，成功指日可待。Alex指︰「非常感謝補習老師唔嫌我麻煩，甚至考DSE前，仲每日都WhatsApp俾鼓勵的說話及最後提示。」令Alex知道自己的不足，好讓他能針對性地改善，最終在文憑試考獲Level 3的成績，順利升讀大學。

記得最後一節導師鼓勵我們，公開試只是人生中其中一個關卡。他分享過，公開試及將來人生中要成功，有兩大法則：第一條法則是「學會堅持，咬緊牙關」；第二條法則是「永不忘記第一條法則的重要性」。

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