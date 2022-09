【高效學習】死背生字盲目操卷錯誤溫習法　補底學生靠3招DSE英文合格入U

▲ Alex靠3個應試技巧,DSE英文合格順利入大學。

今年的DSE文憑試放榜,有人歡喜有人愁,事關本年度考獲入讀資助大學學位要求(即中、英、數、通識及一科選修達「33222」成績)考生只有17,269名(佔日校考生 41.9%),低於一半日校考生合資格升讀大學。當中,往往令DSE考生「跛腳」的英文科,亦只有約53%考生合格,對於不少同學而言,要穩合格並不簡單。很慶幸,Alex就是其中一位考生。

多年靠死背 英文科成績飄忽

Alex在高中英文成績一直十分飄忽,有時候可以100分內考60至70分,有時候卻只有30多分。因為Alex本來的英文底子平庸,詞彙量不算多,文法亦比較弱。Alex指自己過往一直單靠背生字,課餘時間看字典,希望藉此改善自己「詞窮」的問題。可惜,Alex背的生字應用度不高,他直言:「如果考試出啱我背咗嘅生字就識做,出唔啱就真係睇極都唔明。」

例如︰我背重要important的同義詞是crucial ,但如果考試題目用vital/ significant,我就多數都看不懂文章。

加上他溫習英文的方法只是瘋狂操練past paper,每次只是直接對答案,根本沒有機會讓他學習當中的考試及答題技巧,導致他誤解了DSE的得分方法。

踏入中六,文憑試愈來愈接近,成績依然飄忽的Alex開始擔心自己文憑試的成績,擔心英文科成績未達至入大學的要求,會因「跛腳」而未能繼續升學,他的壓力亦因而倍增。其後在中六的時候,身心俱疲的他選擇到補習中心上課,學習閱讀卷的速讀法及答題技巧,以及卷三聆聽處理Data File的方法,為文憑試做好準備。

3大獨門技巧 分享應試心得

1. 善用錯題簿 記底重點(Error Book)

無論是做練習抑或做Pastpaper,一個很重要但經常被忽略的步驟就是要把錯的題目記底(可以用OneNote app或用Google Sheet記底,方便試前再重新溫習一次)。

2. 卷一閱讀理解 不靠背字典 靠2大絕招

此外,Alex毫不吝嗇分享他一些溫習的心得,以及在補習班學到的考試技巧,希望幫助到其他有需要的同學。他直言英文卷一較著重斷句,很多時候自己每個字都明白,惟獨將它們合併放在同一句就看不懂,是因為未能掌握句子的中心意思,亦即「主句」。

因此,在溫習卷一時要做的並不是背字典,反而應先了解不同句式及文法的意思,例如︰relative clause的“who, which”句式是用作補充資訊,做卷的時候可先括起relative clause的句子,透過句子前後認清句子的中心意思。

例如︰Facing financial problems, Peter decided to seek help from Ms Chan.(句中是有因果關係,考試問及Why的長問題時 可以直接用)

3. 卷三時間就是金錢 明白考核重點 - 工作能力

卷三要做得快、狠、準,在開始聽note-taking part前要先閱讀好「大婆、二奶」(即題目指引,多數在note-taking part後的第一份資料),因為該資料會向同學交代每篇文章需用到的資料,有助同學避免閱讀不相關的資料,導致浪費了寶貴的時間。

最後,Alex又提醒同學,考好英文卷三關鍵是工作能力,而非只背格式。例如了解自己的角色,小心每份資料是對內部還是外部,例如會議記錄 “Remember… Do not… 等句式” 是屬於內部資料,所以在撰寫對外文章時,我們不需抄寫一些敏感內容。

「以前在學校考英文時,自己就是因為未有好好分配時間,導致未能在時限內完成」。他分享可以先用10分鐘找齊資料的重點(Data File Points),再每個Task(任務)用15分鐘左右寫作,每個部分設小時限,逼自己在限時內完成。

Alex希望透過分享自己準備英文科文憑試的心路歷程,提醒各位中學生,不要少看自己。雖然每人的起步點都不同,但只要自己肯努力,配合適當的技巧,成功指日可待。Alex指︰「非常感謝補習老師唔嫌我麻煩,甚至考DSE前,仲每日都WhatsApp俾鼓勵的說話及最後提示。」令Alex知道自己的不足,好讓他能針對性地改善,最終在文憑試考獲Level 3的成績,順利升讀大學。

記得最後一節導師鼓勵我們,公開試只是人生中其中一個關卡。他分享過,公開試及將來人生中要成功,有兩大法則:第一條法則是「學會堅持,咬緊牙關」;第二條法則是「永不忘記第一條法則的重要性」。

