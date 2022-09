【餐飲展】香港餐飲展x亞洲高端食品展一連三日展覽　現場廚藝示範＋咖啡拉花大賽

▲ (圖片由品牌提供)

一年一度餐飲商貿平台— 香港餐飲展X 亞洲高端食品展(RBHK x GA)將於2022年9月6至8日假香港會議展覽中心展覽廳5FG舉行,展覽與亞洲天然及有機博覽(NOA)及亞洲零售論壇暨博覽會(RACE)同場舉行,盼為本港餐飲業注入新動力。

展覽匯聚10,000多名來自知名酒店、餐廳、俱樂部、酒吧和咖啡廳,包括餐廳東主、廚師和酒店管理層在內的買家,展覽亦帶來300多個來自丹麥、意大利、韓國、英國、美國等地的餐飲品牌,以及6,000多個展品,展示中西飲食文化的融合以及香港獨特的餐飲風貌。

創新活動 提升餐飲規格

展覽現場將舉辦一系列活動,包括廚藝示範、品酒活動及頒獎典禮等,旨在表揚餐飲專才的傑出成就。當中賞酒嘗味饌選是以用餐搭配為主題的大獎,由廚師和侍酒師共同譜寫新滋味,分享美酒與佳餚配搭的美妙之處。優勝者將於展覽首日公佈,而該餐酒搭配亦將在得獎餐廳的菜單上出現,供大眾嚐鮮。另一活動則是綠色煮意請來星級名廚運用香港餐飲展X亞洲高端食品展及亞洲天然及有機博覽贊助的可持續食材,即席炮製多款美饌佳餚,宣揚綠色飲食觀念。

從威士忌、杜松子酒到干邑白蘭地和龍舌蘭酒,烈酒一直受消費者熱烈追捧。為滿足烈酒愛好者對品味的追求,展覽將於首日舉行香港最佳烈酒大獎,由烈酒專家和鑑賞家評選出各類型的最佳烈酒,Wine Luxe 國際大獎將展示多款頂級佳釀。

為鼓勵同業再創高峰及培育人才,香港和酒大賞將重磅歸來,由女性評審團選出日本最佳清酒、葡萄酒和烈酒,藉此推廣日本飲料及文化。調酒師挑戰賽則考驗調酒師運用意大利材料及酒具製作特色雞尾酒,即場展示雞尾酒製作工藝。廣受歡迎的醇酒品味廳亦將回歸,由多位業界專家作分享,帶領觀眾展開品酒旅程,細味全球各地的珍貴醇釀。

現場還有與香港專業咖啡協會合辦的香港咖啡拉花大賽及香港咖啡調酒大賽,希望可以發掘咖啡和調酒界的明日之星,優勝者更可代表香港參加世界大賽,與全球頂尖高手同場競技。The Best of the Best MASTERCHEF頒獎典禮則與亞洲餐飲廚藝協會合辦,旨在表彰本地餐廳及主廚帶來的優質餐飲服務體驗,進一步提升業界標準。

同場舉行:亞洲天然及有機博覽及亞洲零售論壇暨博覽

為響應亞洲市場對天然及有機產品的需求,亞洲天然及有機博覽 (NOA) 將回歸並引入更多天然及有機食品、美容、個人護理、保健產品及可持續理念。展覽活動——天然有機學堂將繼續帶來新趨勢及創新營商理念,讓從業者緊貼市場脈搏,保持競爭優勢,達至可持續發展。

活動從9月6至8日一連三天探討四個不同熱點議題,分別為酒店和食品行業可持續發展、未來食品、廢物管理如何減低環境影響,以及天然有機產業的可持續生活方式和未來發展。屆時來自Drink Without Waste、Food Made Good HK、好食科技、Green Hospitality、Green Monday、Penicillin Bar、香港通用檢測認證有限公司、香港保健食品協會的講者將圍繞以上議題與觀眾進行深入討論。

與此同時,亞洲零售大會暨博覽會 (RACE) 也將與香港餐飲展X亞洲高端食品展同場舉行,促進跨行業合作。博覽會將展示最新的餐飲和酒店科技、零售技術和解決方案,包括配備3D鏡頭的機器人、人工智能聊天機器人、銷售點系統和互聯網零售科技等合共2,000 多款展品。

買家可藉此搜羅合適的產品及解決方案,提高運營績效和客戶滿意度。展覽的重點活動數碼營銷會議邀請到來自國泰航空、Carousell、Pret A Manger 和三星集團的星級講者,與100多名零售業領導一同探討新「體驗經濟」潮流下的數碼營銷策略。零售科技及體驗研討會則以營銷以外的切入點來分析零售業當前的挑戰,並闡述對新零售模式的見解。

