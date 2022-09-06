【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案　事主否認受指使而誣衊被告

▲ 前警員涉對兒子作出嚴重猥褻行為，案件今續於高院續審。資料圖片

47歲前警員涉多次播放色情影片並要求兒子手淫， 並直播夫婦交歡片段予兒子觀看，案件今（6日）於高等法院續審。 事主於盤問下承認經常於父母紛爭下「夾在中間」， 母親及外公外婆均會向他說被告的不是，包括曾指被告有精神病， 後來他亦相信。事主否認因母親及外婆的說法而討厭被告， 亦非受影響下而錄取口供，事主否認因受指使而誣衊被告。

被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向16歲以下的兒童作 出猥褻行為罪、3項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪， 以及3項殘暴對待兒童交替控罪。控罪時間為2016年及2018 年某日。

現年15歲的事主X續由辯方盤問下供，辯方指出，X曾稱被告於2 018年12月28日，在澳門一酒店房內播放色情片及自瀆。 辯方指被告當天帶同X到澳門醫病，因於針灸的地方逗留至晚上， 兩人晚膳後，基於返港後已入夜，遂到酒店大堂休息， 翌日早上乘船返港，因此並非如X所說曾入住酒店，X不同意說法。

辯方續指，母親曾向X稱被告「捉咗你去澳門」，X同意母親曾說過 ，並承認於口供中曾提及被告曾通知母親，到澳門目的是帶他醫病。 X認為當時被告稱「睇病」是藉口，遂覺得是綁架， 並於口供中提及綁架二字。

辯方續指出，X的父母曾經「鬧大交」， 母親曾因供樓事宜而責罵被告，曾罵他「廢人廢物」。X由母親接走 同住後，母親及外公及外婆曾指被告有精神病。X起初亦感到嬲怒， 因他一直與被告關係好，當時不滿有人說被告有精神病。

辯方指後來父母辦理離婚，並就X撫養權爭拗，母親、 外公及外婆仍不時說被告的不是，X亦不知誰對誰錯， 後來亦開始相信被告有精神病，X供稱「依家知阿媽啱，阿爸錯」。

辯方指出X錄取口供的內容，是受母親或外婆影響， 被告從沒有於住所、商場廁所或澳門播放色情片，亦沒有在X面前作 出自慰行為，亦沒有威嚇或要求X手淫。X供稱不同意。

辯方又指，X的說法有許多前後不一之處，因所說並非事實。 辯方指基於母親及外婆之說法，才令X討厭被告， 其 指控因受指使而 誣衊被告，X否認所有說法。

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記者：林育慧