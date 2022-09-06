【非禮兒子】前警員涉強迫兒子手淫案　事主否認受指使而誣衊被告

47歲前警員涉多次播放色情影片並要求兒子手淫，並直播夫婦交歡片段予兒子觀看，案件今（6日）於高等法院續審。事主於盤問下承認經常於父母紛爭下「夾在中間」，母親及外公外婆均會向他說被告的不是，包括曾指被告有精神病，後來他亦相信。事主否認因母親及外婆的說法而討厭被告，亦非受影響下而錄取口供，事主否認因受指使而誣衊被告。
被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。控罪時間為2016年及2018年某日。
現年15歲的事主X續由辯方盤問下供，辯方指出，X曾稱被告於2018年12月28日，在澳門一酒店房內播放色情片及自瀆。辯方指被告當天帶同X到澳門醫病，因於針灸的地方逗留至晚上，兩人晚膳後，基於返港後已入夜，遂到酒店大堂休息，翌日早上乘船返港，因此並非如X所說曾入住酒店，X不同意說法。
辯方續指，母親曾向X稱被告「捉咗你去澳門」，X同意母親曾說過，並承認於口供中曾提及被告曾通知母親，到澳門目的是帶他醫病。X認為當時被告稱「睇病」是藉口，遂覺得是綁架，並於口供中提及綁架二字。
辯方續指出，X的父母曾經「鬧大交」，母親曾因供樓事宜而責罵被告，曾罵他「廢人廢物」。X由母親接走同住後，母親及外公及外婆曾指被告有精神病。X起初亦感到嬲怒，因他一直與被告關係好，當時不滿有人說被告有精神病。
辯方指後來父母辦理離婚，並就X撫養權爭拗，母親、外公及外婆仍不時說被告的不是，X亦不知誰對誰錯，後來亦開始相信被告有精神病，X供稱「依家知阿媽啱，阿爸錯」。
辯方指出X錄取口供的內容，是受母親或外婆影響，被告從沒有於住所、商場廁所或澳門播放色情片，亦沒有在X面前作出自慰行為，亦沒有威嚇或要求X手淫。X供稱不同意。
辯方又指，X的說法有許多前後不一之處，因所說並非事實。辯方指基於母親及外婆之說法，才令X討厭被告，其指控因受指使而誣衊被告，X否認所有說法。
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：林育慧