【私己錢】老公每月交足家用為兒子儲基金　私己錢藏模型盒被老婆發現無私隱

▲ 港妻發現老公把數萬元私己錢藏模型盒，嬲爆有感不被信任。

雖說夫妻一起支持家庭經濟開支，但各自有私己錢很平常。本港有名人妻網上發帖，無意間發現老公數萬元私己錢收藏模型盒，控訴老公此做法是不信任她。人妻本欲圍爐取暖，卻被網民一面倒斥責，指她小題大做、口是心非。

老公私己錢藏模型盒

上周四（1日），該名人妻在「香港討論區」發帖，標題為「發現老公收埋私己錢」，她應是全職家庭主婦，跟丈夫育有一兒，人妻指昨日（31日）執屋時弄跌老公其中一個模型盒，無意中發現老公的私己錢原來藏在模型盒入面。雖然她解釋不介意，但字裡行間感到很驚訝。

她表示不介意老公有私己錢，因為結婚時已講明每個月只需要交家用，有剩下的錢，她不會理老公如何花費。此外，人妻一直知道老公自己有個戶口用來幫阿仔儲錢，每個月都知老公入多少錢，加上從沒問過老公現時人工有多少。

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不想被老婆發現

她強調「最介意唔係老公有私己錢」，而是收藏方法，有感老公刻意將私己錢放在模型盒內，似不想被發現。人妻氣憤感到被背叛，並間接斥責老公將錢放家中很不智，

佢要咁樣收埋啲錢唔想俾我知，唔通我咁唔值得佢信任？我又唔會叫佢買嘢送俾我……萬一有人入屋打劫咁點算？咪會連呢幾萬蚊都冇埋……

不少網民給予意見，其中一位指出夫妻之間不用在意那麼多，丈夫對老婆好、愛妻、有責任就很足夠，笑言又或可當老公是小朋友儲錢，放些散銀落去也無妨，不過最好「隻眼開隻眼閉最好」。人妻回應︰

我都唔敢問，驚佢以為我摷佢啲嘢。下個月開始我要做返嘢，到時等我放啲錢落去先。

不少網民斥責人妻小題大作，有私己錢很正常，各人如何收藏私己錢是自由。有網民不明白人妻為何嬲，質疑她︰「唔介意老公有私己錢，但你介意佢要咁樣收埋啲錢？」、「又話唔介意，又話佢唔信你，正一口是心非」、「唔通你敢話自己完全無私己錢？老公完全掌控到你個財務狀況？唔係就唔好小題大做。」

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責任編輯︰王明芳