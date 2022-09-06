【放工交通】屯門公路轉車站大變身　將加建停車處料明年完工

▲ 屯門公路轉車站將會加建上落空間。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄昨日（5日）到屯門公路轉乘站視察，跟進地區訴求，局方宣布轉乘站將分階段加建停車處，往屯門及九龍方向的轉乘站分別加建1個及2個巴士停車處，增加上落客空間，工程預計2023年內完成。

屯門公路往九龍及屯門方向的巴士轉乘站，在2012及2013年陸續啟用。隨着屯門區人口增長，不少地區聲音反映希望能擴闊轉乘站，以應付日漸增加的使用量。經運輸署跟專營巴士公司商討後，推行一系列改善措施，包括已將10條往返機場/北大嶼山及新界西北的巴士路線改行屯赤隧道，理順部分巴士的停站位置；也要求巴士公司在繁忙時段安排職員協助乘客上落及協調車流。

局方稱，日後就巴士轉乘站及其毗鄰地區進行發展規劃研究時，將考慮一併檢視優化巴士轉乘站和提供泊車轉乘設施的可行性。運輸署亦正進行《交通運輸策略性研究》，按「一地多用」原則探討進一步優化公共交通設施及環境的方案。

局方強調，運輸署會繼續密切監察轉乘站的運作情況，在考慮可否安排更多合適巴士路線改道不經轉乘站時，會避免減少個別分區的轉乘選項。

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責任編輯：吳卓峰