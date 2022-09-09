趁早矯正仔女牙齒問題　隱形牙箍帶來自信笑容

踏入青春期的孩子生理和心理開始有轉變，他們會對自己和朋輩的外觀非常關注，情緒變得較為敏感。不少牙醫也指兒童至青春期階段是矯正牙齒的黃金時期，但採用傳統金屬牙箍雖然調整得很準確精細，但卻過於顯眼，小朋友往往會擔心被同學取笑是「鋼牙」，礙於介意別人的眼光，未必願意箍牙。不過市面上已有隱形牙箍療程，可以在不影響外觀的情況下箍牙，令牙齒變得整齊，擁有一口自信的笑容。



傳統箍牙既影響外觀，鋼綫和牙釘又容易刮傷嘴唇，令口腔受損，或會令子女在箍牙的過程因外貌被討論而變得內向，但是隱形牙箍具有高透明度，而且不需使用鋼釘等物料，在日常生活不容易影響外觀，又可以輕鬆脫下來清洗。隱形牙箍要長時間放在口腔中，物料的質量和安全性相信是父母的首要考量，而由全球領先專業牙科產品與技術集團Dentsply Sirona旗下品牌之一的SureSmile透齒適就是安全可靠之選。



物料安全質量可靠



Dentsply Sirona專門生產各牙醫診所需要的口腔健康產品和設備，擁有豐富和專業的牙科產品生產經驗，品質值得信賴。除了隱形牙箍，Dentsply Sirona也生產傳統牙箍，在箍牙方面擁有20年經驗，對各種箍牙情況料如指掌，可以提供一站式解決方案，旗下的隱形牙箍品牌SureSmile透齒適已經有超過75萬個案例，值得信賴。



SureSmile透齒適採用了全新一代Essix物料製造，不含鄰苯二甲酸脂，物料安全可靠，可持續施力長達14天以上，幫助牙齒移動。當子女更換了7成以上的乳齒就可以開始接受治療，及早完成。



牙醫全程跟進



乳齒掉落之後，生長的恆齒會跟隨大家一世。如果選擇價錢便宜的自助式或半自助式隱形牙箍，容易因小失大，對日後的牙齒外觀有很大影響。SureSmile透齒適的箍牙療程由事前檢查、商討療程，到每四至六星期的覆診，都由註冊牙醫全程跟進，確保密切留意牙齒的變動。



除了透過3D口腔數碼掃瞄獲取牙齒情況，SureSmile透齒適亦提供個人化服務，會比其他品牌拍攝更多X光片，仔細檢查牙腳、精準分析及模擬療程，令箍牙過程更安全，效果更佳。SureSmile透齒適亦會利用專業軟件計算出最完美的笑容綫，更可以和牙醫一起商量理想的牙綫邊緣高度、牙箍的附件數目，令牙箍更隱形，不需要擔心影響外觀，就可以「靚住箍」、「箍住靚」。



SureSmile透齒適提供原廠清潔配套，包括牙箍清潔片和咬膠，令矯齒更安全和舒適，效果更佳。數據指出，SureSmile透齒適療程調整次數比其他品牌少50%，父母可避免子女因牙齒出現問題，需要增加醫療費用而出現失了預算的情況。

▲ SureSmile透齒適提供原廠清潔配套，包括牙箍清潔片和咬膠。

獨家專利工具 箍牙事半功倍



再者，箍牙需要持之以恒，子女每天都需要長時間戴牙箍。如果牙箍不舒適，他們可能會抗拒並半途而廢。SureSmile透齒適有兩種牙箍剪裁選擇，包括施力較佳的直綫邊緣，或較舒適的波浪邊緣，家長、子女可以一起和牙醫商量選擇最適合的方案。

▲ SureSmile透齒適提供直綫邊緣（右）和波浪邊緣（左）兩種牙箍剪裁選擇。

療程中，家長更為子女加配SureSmile透齒適獨家研發的小工具Vpro，進一步減輕箍牙的不適和加快療程。Vpro以高頻振動，通過牙齒傳導到骨骼和牙周組織，刺激細胞、加速牙齒移動，每天戴着牙箍使用5分鐘，可以加快療程時間高達50%及減輕矯齒帶來的不適，幫助青少年適應初期的不適感。如果子女有時忘記了配戴牙箍，使用VPro亦可以加快牙齒移位速度，改善牙箍與牙齒的貼合度，從而追趕箍牙進度，亦不用頻繁覆診。

▲ SureSmile透齒適獨家研發的小工具Vpro，進一步減輕箍牙的不適和加快療程。

當箍牙過程美觀亦舒適，子女自然不會抗拒，輕鬆「靚住箍」。早日完成箍牙過程，不再因為牙齒的小問題而不開心，變得更自信開朗。



現在只要回答簡單問題，提交正確答案的參加者，就可以贏取一次免費牙醫咨詢及SureSmile $1000療程費用扣減。立即參加：https://forms.office.com/r/bUSaGNt2QJ



（特約）