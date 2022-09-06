【非禮病人】涉替女病人跌打按摩時非禮　中醫押後9.30裁決

▲ 中醫涉非禮女病人案，押後至9月底裁決。資料圖片

37歲中醫師涉替女病人作跌打按摩時非禮對方下體，被控1項非禮罪。辯方今（6日）於觀塘裁判法院作結案陳詞指，事主被非禮後未有向職員求助，其證供前後矛盾而不可靠。裁判官將案件押後至9月30日裁決。

被告曾廸民(37歲，中醫師)早前否認1項非禮罪受審。辯方結案陳詞指，本案屬單一指控，事主X沒有對法庭說出事實。X曾稱被告曾兩度拉低其裙子及內褲，非禮X下體，由於X信賴被告的專業知識而未有反抗。辯方指，綜合而言，X供稱當時處於驚慌狀態，不知所措。

辯方指，案發診所位於商場內，環境開放，亦有其他職員在場。案發房間則屬板間房，隔音功能欠佳，難以想像有中醫師能在此長時間作出非禮行為。

辯方續指，X供稱被非禮後未有向診所職員求助。辯方指，作為1名成熟的女性，X當時不但未有向職員求助，更約定覆診日期。同時，X離開診所後曾致電其母，其母亦未有察覺X有不妥，反映X當時非處於驚慌。

辯方指，X翌日再接診所來電後，更稱會再覆診。惟X先供稱這是警方教她的做法，隨後再改口。綜合以上觀點，X的證供前後矛盾而不可靠。

控方早前以書面形式呈上結案陳詞，裁判官將案件押後至9月30日裁決。

控罪指，被告於2021年4月19日，匯景廣場本草安和堂藍田中醫藥中心猥褻侵犯女子X。

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記者：梁錦麟