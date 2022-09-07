【隔離檢疫】促11月前放寬至入境免檢疫　史立德：特區先行先試可為內地提供數據參考

▲ 廠商會會長史立德。（資料圖片）

廠商會會長史立德促請港府在11月舉行「國際金融投資峰會」前，取消海外入境人士酒店檢疫，改為「0+7」方案，他強調，不少國家已經對外開放，若本港維持現時檢疫措施，將削弱競爭力，嚴重損害香港聲譽。

被問到若香港進一步放寬檢疫安排，會否影響與內地通關時，史立德認為，如果特區政府先行先試進一步開放，可提供相關數據予內地考慮。史立德形容，本港營商環境已跌至谷底，希望政府為商界提供「逃生門」。他認為，若對外開放後疫情仍然穩定，可令國家對香港與內地通關更加放心。

港府提出的北上港人「逆向隔離」建議，獲廣東省支持，兩地設工作小組正商討執行細節。史立德希望可盡快落實，又期望屆時為商務人士預留一定名額。

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責任編輯：林曉君