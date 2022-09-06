【情緒教育】學好溝通學習事半功倍 校長分享7個與人溝通口訣

▲ 學校設有7個與人溝通的方法。

今年莘莘學子正經歷最短的暑假，面對新學年自然會比較不安，而升小一、中一或考文憑試的學生，更加要適應新環境或新挑戰，而當中最令人擔心是年紀最小「幾歲人仔」的小一學生。我有位校長朋友就特別關注小朋友的情緒，她說：「家長都要明白，穩定學生情緒，學習事半功倍。」

學校在小一至小三推行情智教育課程，在每星期二有一節情智課，讓學生更有系統進行學習。見到學生健康成長，是學校上下的共同願望，尤其疫情斷斷續續的停課，小朋友簡單如打招呼、互相問好都不知怎做，學校的確需要花費比平常多幾倍的精神及心機，才可幫到小朋友追回進度。

最新影片推介：

學校設有7個與人溝通的方法，若收音機旁邊有初小的家長，可聽一聽七個任務的名稱，看看自己的小朋友能否做到：



1. 拍拍好朋友、眼睛望對方：(顧名思義，玩法是）輕拍對方的肩膀，叫對方的名字。待對方與您進行眼神交流時，便可開展對話。

其他內容就不詳述了

2.有事慢慢講、友善不爭先

3.動作顯善意、笑臉展歡顏

4.心情共分享、鼓勵顯關懷

5.錯了不要緊、重新再來過

6.為你打打氣、努力試多次

7.多一分體諒、世界更美妙

若果家長發現小朋友都做到，那先讚賞一下自己，因為你敎小朋友教得很好，我相信能全部做到的小朋友是少之又少。

這間就是樂善堂梁黃蕙芳紀念學校，校長許敏詩說：「情緒教育除了初小學生之外，也為幼稚園安排，原因是希望小朋友入學前已掌握與人相處的能力及禮貌，對銜接升學是重要的一環。」

許校長又說：「老師教學生情緒管理最開心是，學生能學以致用，尤其當與人發生爭執時，感到情緒失控，學生懂得自覺以平和、溫柔的談話語調，讓對方感受到您的善意。」她說：「小朋友要記住心法、口訣容易，但當懂得實踐，那就是受用終身的技巧。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚十點新聞後播出