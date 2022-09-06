【罪成候判】前公開大學專業進修學院前院長　與課程總監涉串謀索取利益罪成候判

▲ 前公開大學兩前高層涉串謀索取利益罪成候判。資料圖片

現已易名香港都會大學的前公開大學李嘉誠專業進修學院(LiPACE)前院長，涉串謀其女友兼學院前課程總監，與一家美容公司合辦企業培訓課程，並以該公司職位作為報酬，兩人同被控1項身為公職人員串謀索取利益罪，今（6日）於區域法院被裁定罪成。暫委法官香淑嫻押後至9月20日判刑，以待索取背景報告，被告還押懲教署看管。

首被告黃偉寧（50歲），報稱健康及美容公會有限公司總幹事；次被告黎偉祈（47歲），報稱為課程總監，兩人同被控1項身為公職人員串謀索取利益罪。本案為區域法院案件，移師西九龍裁判法院審理。

控罪指，2017年9月25日至2018年1月20日期間，首被告身為公開大學轄下李嘉誠專業進修學院（LiPACE）的院長，串謀次被告一同向美容專業公會有限公司（COBP）董事林翠琼索取利益，即美容專業公會按首被告所接受的條款僱用他，作為他曾協助或優待辦理美容專業公會及LiPACE間的往來事務，即促致雙方籌辦1個經評審企業培訓課程「美容光學專業證書」的報酬。

暫委法官於書面裁決書指，首被告證供前後不一，非誠實可靠證人，他明知自己在帶薪休假期間無權及被禁止處理公大職務，卻參與籌辦涉案課程，並明知地以美容業專家身份、次被告男友及公大LiPACE院長身份參與，亦向美容公司Neo Derm及COBP明示或暗示自己是公大院長。

暫委法官續指，次被告證供的關鍵情節不合情理，亦非誠實可靠。次被告知道首被告一邊替COBP透過LiPACE籌辦課程，一邊爭取獲得COBP的受薪工作。她亦知道首被告當時仍受薪於公大，以其LiPACE高級行政人員多年經驗，必然意識到首被告的行為構成利益衝突。

暫委法官指在涉案期間，兩名被告達成協議，令COBP僱用首被告，促致LiPACE與COBP籌辦1個名為「美容光學專業證書」的經評審企業培訓課程，而首被告藉促致雙方籌辦涉案課程，從而爭取COBP按他所接受的條款僱用他，屬於向COBP索取利益。

代表律師求情指，首被告對美容業貢獻良多，犯案並非為個人利益，而是希望為公大帶來長遠穩定的收入。次被告於籌辦課程時沒有公職失當情況，望法庭為兩人索取社會服務令報告。暫委法官指不足反映案情嚴重性為由拒絕，押後至9月20日判刑，其間索取背景報告。

都大發言人表示尊重法庭裁決，指校方一向有嚴謹指引及守則處理利益申報及與校外團體合作事宜，並要求所有教職員嚴格遵守。是次個別事件由大學內部發現，並主動作出舉報；過程中校方全面配合及協助調查。

廉署發言人表示，由公帑資助的大專院校僱員不得利用職權索取或收受利益，提醒各公職人員切勿濫用職權謀取私利，以維護公眾利益。

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記者：陳曉欣