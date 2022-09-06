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【秋冬新款】2022秋冬手袋三大重點元素　BLACK PINK成員Rosé孭出潮流

休閒消費 18:41 2022/09/06

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拆解2022秋冬手袋三大重點元素。

2022秋冬手袋系列大玩鮮艷顏色，承接著活力的夏天。除了用色夠Sharp，經典系列注入新穎顏色之外，設計形態上也加強線條感，大玩藝術美學。

此外，有些品牌更推出備有獨特作風的購物袋，似乎大型購物袋的時代將要回歸！集結了多個品牌的新款手袋，包括LV、Loewe、Prada等，嚴選2022秋冬重點款式推薦。

鮮艷色彩

Loewe Puzzle Bag $26,150

Loewe今季經典Puzzle Bag推出多款令人心動的亮麗顏色，包括橘色、粉嫩天藍色等，更可供配備冬甩環扣（Doughnut Chain Strap）作裝飾，即使令Puzzle Bag這個經典手袋變得具有2022秋冬感。

而Bracelet褶皺小羊皮手環包幾乎一推出便成為搶購袋款，採用褶皺納帕小羊皮製成的多功能管狀手袋，可轉換為手鍊。此版本配有啞光飾面甜甜圈鏈，兩端有同色系皮革飾牌。

Prada繼續利用光面皮革吸引時尚家，以立體輪廓、線條俐落打造Brushed皮革手袋，漸變色顏搶盡焦點。

另推出加入大量標性誌三角型元素的Symbole皮革及布質迷你手袋，不論款式抑或monogram圖案均帶散發俏麗感覺，兩層口袋設計令人有驚喜。

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硬箱包

LV的Petite Malle變奏版重新演繹，底部的風琴設計增加了容量，實用性提高。採用了經典Monogram花款、黑色壓紋皮、紅色鱷魚皮革以及金色珍珠母貝款，成為LV迷今季必入手的手袋之一。

復古優雅向來是Celine拿手好戲，秋冬加入硬箱包，延續品牌經典元素Triomphe凱旋門金屬釦環，配以堅挺皮革料打造，備有經典老花款、褐色小牛皮、亮紅色蜥蜴皮革任意挑選。

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Tote Bag

BLACK PINK成員Rosé完美演繹購物袋。

Saint Laurent的Icare Maxi Shopping Bag成為其中一款重點款式，品牌特別找來BLACK PINK成員Rosé擔任代言人，演繹甜美與型格之間的時尚美感。

JW Anderson採用珠片打造Sequin Shopper Tote Bag，閃爍又奪目，備有「JW」品牌船錨標誌的配飾，似足購物袋一樣，即時讓人提升購物的慾望！

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責任編緝：馮雪怡

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